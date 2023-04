Soll es in Eggingen einen Wohnmobilstellplatz geben? Diese Frage hat ein weiteres Mal auf der Tagesordnung der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung gestanden. Der Gemeindeverwaltung lag ein aktuelles Angebot der Firma Safe Harbour aus Vreden vor, das über die Schwarzwald Tourismus GmbH aus Freiburg nach Eggingen gelangt war. Dieses schlägt die Überplanung des Festplatzes in Eggingen zu einem Wohnmobilstellplatz vor. Die Kosten dieses Planungs-Angebots würden 5950 Euro betragen. Das erschien den Gemeinderäten als zu viel.

Dass das Thema Wohnmobilstellplatz in Eggingen nichts Neues ist, zeigte die Rückschau von Bürgermeister Karlheinz Gantert. Bereits in einer Sitzung im Jahr 2017 hatte sich der Gemeinderat mit diesem Thema beschäftigt, nachdem ein Teil des Festplatzes an eine benachbarte Schreinerei verkauft worden war. Dabei hatte der Gemeinderat auch schon beschlossen, die eventuell nötige Infrastruktur für ein solches Vorhaben zu schaffen. Diese Arbeiten haben die Bauhofmitarbeiter bereits ausgeführt.

Dass das Gremium im Grunde genommen die Möglichkeit eines Wohnmobilstellplatzes in Eggingen befürwortet, jedoch wegen der Höhe der Planungskosten und eventuell anfallenden weiteren Kosten für ein Herrichten dieses Platzes eine andere Variante wünscht, zeigte die anschließende Diskussion. Gemeinderat Holger Albicker fürchtet, dass sich weitere hohe Kosten ergeben werden, die sich in keinem Fall amortisieren lassen könnten.

Gemeinderat Markus Baumann, selbst Nutzer eines Wohnmobils, lenkte mit seinen Erfahrungen die Diskussion dahingehend, dass verschiedene Varianten möglich wären. Auch die Platzfrage stand im Raum. Wie Markus Baumann zu bedenken gab, wären eventuelle Gäste auch Nutzer des Badesees und für die Einkaufsmöglichkeiten im Landmarkt in Eggingen. Vorschläge für einen besseren Stellplatz gab es neben dem Tennisplatz oder auch oberhalb des Sportplatzes. Dieser Platz liegt jedoch in privater Hand und wurde verworfen. Die anschließende Abstimmung darüber, ob die Firma Safe Harbour aus Vreden die Planung übernehmen wird, ergab eine einstimmige Ablehnung. Das Thema soll jedoch zu einem späteren Zeitpunkt erneut auf die Tagesordnung gesetzt werden.