Wutöschingen – Der Fachhandel für autonomes Mähen, Garten und Akkugeräte von Math­ias Gehringer feiert mit einem Tag der offenen Tür den neuen Standort im Gewerbegebiet Horheim, Markäcker 9. Seit Oktober befindet sich die Firma am neuen Standort, mit den Corona-Lockerungen in der warmen Jahreszeit kann endlich gefeiert werden.

Die Anfänge: Mathias Gehringer und seine Frau Tanja Gehringer haben ihr Geschäft bereits 2007 in der Bergstraße eröffnet. Der Maschinenschopf wurde zu klein, am neuen Standort im Gewerbegebiet findet die große Produktpalette genügend Platz.

Gestartet hatte Mathias Gehringer im Keller, später zog er in die Garage und in den Schopf um: „Angefangen habe ich mit der Motorsäge.“ Nach dem Verkauf von Brennholz hatte der Forstwirt und Mechatroniker mit dem Spalthammer das erste Brennholz gespalten. Auf einer Fachmesse in Offenburg hatte er sich sein Rüstzeug beschafft und damit angefangen, einen Roboter zu installieren: „Das lief so gut, dass ich mich relativ gleich auf die Robotertechnik spezialisiert habe.“ Den ersten BigMow, wie der Großflächenmäher von Belrobotics genannt wird, installierte er im Jahr 2016 für den VfR Horheim-Schwerzen.