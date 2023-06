Eine Stele soll auf dem Friedhof in Eggingen künftig an die anonym bestatteten Menschen erinnern. Über eine derartige Gedenkstätte diskutierten die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung. Im Rahmen der Umgestaltung des Friedhofs und der damit verbundenen Schaffung von neuen Bestattungsformen wurde im unteren Teil des Friedhofs Platz für anonyme Grabfelder geschaffen. Um nun im Zusammenhang mit dieser neuen Form der Bestattung eine Erinnerungsmöglichkeit für diese Gestorbenen zu schaffen, hatte die Gemeindeverwaltung Eggingen bei heimischen Künstlern entsprechende Vorschläge für die Gestaltung angefragt. Drei Künstler haben Entwürfe für Erinnerungsstelen eingereicht. In der Sitzung waren zwei Künstler anwesend und stellten sie vor.

Lukas Schmid hatte aus seinem Atelier Holz Design zwei Vorschläge eingereicht, der erste Vorschlag stellte sich als zu kostenintensiv heraus. Sein zweiter Vorschlag, eine Stele, die bei genauem Betrachten eine Umarmung zeigt, bewegte sich mit Kosten zwischen 5000 und 7000 Euro eher im vorgesehenen Rahmen. Lukas Schmid betonte, dass es ihm wichtig erscheine, dass keine speziellen religiösen Motive hervorgehoben werden sollten. Ein Friedhof sei schließlich nicht nur für Personen einer bestimmten Religion da, sondern sollte ein Gedenkort für alle sein.

Auch Klaus Kramer stellte seinen Entwurf für die Gedenkstele als anonym begrabene Gestorbene in der Sitzung des Gemeinderats vor. Dieser besteht aus drei verschiedenen Stelen mit einer Höhe zwischen 1,20 und 2,50 Metern und drei verschiedenen Materialien. Auch sein Vorschlag bewegte sich im Kostenrahmen.

Zwei Vorschläge hatte auch das Atelier Le Frosch von Harry Amann abgegeben. Der erste Vorschlag, „Blickwinkel“, zeigte je nach Betrachtung ein Kreuz, das aus witterungsbeständigen Stahlplatten gefertigt werden könnte. Der zweite Vorschlag hatte den Namen „Seelenbegleiter“ und zeigte einen sich zum Himmel emporreckenden Engel mit einer Kugel in seinen Händen. Die Gemeinderäte stimmten in geheimer Wahl über die Vorschläge ab. Der Zuschlag ging an Holz Design von Lukas Schmid für seien Entwurf „Umarmung“.