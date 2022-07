von sk

Pfarrer Veit Rutkowski hat in Wutöschingen fünf neue Ministranten feierlich und offiziell zu ihrem Dienst am Altar und in den Gottesdiensten aufgenommen. Emanuelle Sangiorgio bildete die Mädchen in mehreren Übungsstunden aus, sodass sie sofort mit ministrieren konnten. Dies schreibt die Pfarrgemeinde Wutöschingen in einer Pressemitteilung.

Spaß hatten die Besucher beim geselligen Beisammensein im Pfarrgarten. | Bild: Birgit Schulmeister

Im Anschluss an den Gottesdienst waren alle eingeladen, den Sommerabend gemütlich zu genießen beim ersten „Pfarrgartenfescht“ der Fröhlich Frommen Frauen im schattigen Pfarrgarten. Bei dem einen oder anderen Getränk sowie dem einen oder anderen Häppchen ließ es sich noch lange aushalten und plaudern. Auch zum Patroziniumsfest in Wutöschingen am 24. Juli war der Pfarrgarten geöffnet. Nach dem Festgottesdienst, der feierlich umrahmt wurde vom Kirchenchor und vom Musikverein Wutöschingen, waren alle zum anschließenden Pfarrfest im schattigen Garten hinter dem Pfarrhaus bei Grillwurst und kühlen Getränken eingeladen. Der Musikverein hat die Besucher mit einem Platzkonzert unterhalten.