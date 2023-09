Die Wutöschinger Cleaners machen beim World-Cleanup-Day am Samstag, 16. September, mit und freuen sich auf viele Teilnehmer, die in der Gemeinde Wutöschingen aufräumen möchten. Bereits zum dritten Mal beteiligt sich die Gruppe an der größten weltweiten Sammelaktion, gegründet wurde sie von Tamara Schemmel im März 2021. Ansprechpartner Bernhard Fox kam über seine Frau Silke dazu, sie hatte bei den Klettgau Cleaners mit Initiator Radovan Rábl bereits in Erzingen gesammelt.

Inzwischen gibt es zwei feste Termine im Frühjahr und Herbst, darunter war auch die Sternwanderung von mehreren Cleaner-Gruppen aus den Gemeinden rund um die Küssaburg. Beim World-Cleanup-Day am 16. September sind aus dem Landkreis Waldshut außer den Wutöschinger Cleaners auch der Klimabeirat Lauchringen, die Grundschule Unterlauchringen, das Bürgernetzwerk Hohentengen, die Realschule Jestetten und die Klettgau Cleaners mit dabei. Einen nichtöffentlichen Cleanup gibt es außerdem bei Sto in Stühlingen und weltweit in zehn Ländern.

In Wutöschingen wird nicht nur zweimal im Jahr gesammelt, denn die Gruppenmitglieder nutzen auch unter dem Jahr immer wieder die bereit stehenden Zangen: „Beim Spazierengehen mit den Kindern sind wir draufgekommen – das war wie eine Schatzsuche, der Müll kam nachher in eine öffentliche Mülltonne bei der Bushaltestelle“, sagt Bernhard Fox. „Das gab uns ein gutes Gefühl, so hatte das in unserer Familie angefangen.“ Ihn würde es freuen, wenn sich auch dieses Mal wieder viele Teilnehmer daran beteiligen. „Es ist total offen, wir treffen uns und gehen dann sternförmig auseinander. Jeder sammelt da Müll, wo er denkt, oder lässt sich Tipps geben. Die ganze Gemeinde soll etwas davon haben, alle Ortsteile, auch außerorts.“ Im Gespräch für eine gemeinsame Frühjahrssammlung ist die Gruppe auch bereits mit Marco Glaszczyk vom Angelsportverein Wutöschingen, der bereits regelmäßig in der Wutach aufräumt.

Die Gruppe freut sich im dritten Jahr über mehr Zulauf. „Dank der Unterstützung von Radovan Rábl mit den Klettgau Cleaners und der Gemeindeverwaltung Wutöschingen konnten wir von null auf 100 durchstarten und veranstalten seither regelmäßige Müllsammel-Aktionen im Bemühen um eine plastikmüllfreie, saubere und gesunde Umwelt und Zukunft“, schrieb die Gruppe auf der Internetseite www.worldcleanupday.de bereits 2022.

Dieses Jahr erhält sie noch mehr Unterstützung. „Es ist einfach toll, dass uns die Gemeindeverwaltung so unterstützt, andere Gemeinden machen das nicht. Sie hat uns die Zangen gezahlt und ist dieses Jahr auch bei der Organisation und im Sammlerteam mit dabei“, freut sich Bernhard Fox sehr über die Unterstützung. Bürgermeister Rainer Stoll hatte bereits als Hauptamtsleiter die Aufräumaktionen befürwortet und stellt nun sogar ein eigenes Gemeindeverwaltungs-Sammelteam zusammen, auch die Volksbank Wutöschingen gibt nicht nur einen Zuschuss, sondern kommt mit einem Sammelteam vorbei.

Damit Matilda Huber von der Gemeindeverwaltung weiß, wie viel Pizza und Getränke sie für den geselligen Teil nach Abschluss des Sammelns bestellen soll, wird um eine formlose Anmeldung gebeten. Diese ist möglich über verschiedene Kanäle: Per E-Mail (Wut­oeschingerCleaners@web.de), Telefon und WhatsApp an Bernhard Fox unter 0175 7379930, außerdem sind die Wut­öschinger Cleaners auf Facebook und Instagram.