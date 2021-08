von Yvonne Würth

David Günzel hatte die zündende Idee, die Schwiegermutter Evi Boger nähte die Fantasietiere und Ehefrau Ramona Günzel mobilisierte ihre Umwelt. In Waldshut und in Tiengen wurden Stände aufgestellt, um die Stofftiere sowie weitere Artikel gegen Spenden abzugeben.

Außerdem wurde bei den Stadtwerke-Mitarbeitern intern gesammelt sowie in Kindergärten. Dass so eine große Spendensumme dabei herauskam, freut die zweifache Mutter sehr. Für das Überreichen der Münzen und Scheine hatte die Oma eigens ein Täschchen genäht. Zum Dank erhielt die Familie eine Engelsskulptur mit Geschichte überreicht, das Wahrzeichen des Bundesverbands Kinderhospiz.

Für die über 40.000 Familien in Deutschland, die ein lebensverkürzend erkranktes Kind haben, ist der Bundesverband Kinderhospiz da. Per Toussaint, Leiter Kommunikation, erläutert das Thema Kinderhospiz: „Zur Zeit bekommen wir auch Hilfsanfragen von Familien, die ein unheilbar krankes Kind haben, die in dieser Katastrophenregion wohnen. Die haben es sowieso schon schwer genug. Wir haben eine Soforthilfe eingerichtet, bei uns gibt es direkt und sofort Hilfe.“ Der Bundesverband Kinderhospiz wurde im Jahr 2002 auf Initiative von ambulanten und stationären Kinderhospizen gegründet und ist ein anerkannter gemeinnütziger Verein mit Sitz im Lenzkirch.

„Uns erreichen von überall sehr kurzfristige Anfragen und wir müssen dann einfach schauen, wie kann man bestmögliche Unterstützung und Hilfe organisieren, das ist ein wichtiges Thema bei uns. Wir kriegen eine Menge hin, nicht alles, aber viel. Aber ohne Spenden geht es nicht.“ Deshalb freut er sich sehr über diese privat initiierte Spendenaktion der Familie Günzel. Während Corona haben sich viele betroffenen Familien stark abgeschottet, aus Sorge vor einer Ansteckung ihres schwerstkranken Kindes. „Für die Kinder, die so schwer krank sind, ist jede Grippewelle genau so gefährlich wie Corona. Die Familien passen immer sehr auf ihre Kinder auf, sie schauen, dass sie sich nicht anstecken, da ihr Immunsystem dem nichts entgegenzusetzen hat“, betont Per Toussaint.

Auch Lebensbegleitung

Das Augenmerk des Bundesverbands Kinderhospiz liegt allerdings nicht nur in der Sterbebegleitung oder Trauerbegleitung. Gerade die Lebensbegleitung sei sehr wichtig und die Familien haben auch immer wieder lustige Zeiten und leben bewusst. Gerade weil die Tage gezählt sind, zählen sie mehr.