Wutöschingen vor 29 Minuten

Festnahme auf offener Straße: 23-Jähriger ignorierte Geldstrafen und muss ins Gefängnis

Die Kontrolle eines 23-Jährigen am Montagnachmittag in Wutöschingen durch eine Streife der Bundespolizei endete für den Mann in der Justizvollzugsanstalt Waldshut.