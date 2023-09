Wutöschingen (sho) Ein Tag voller Information, Inspiration und bunter Unterhaltung erwartet die Besucher am Wutöschinger Familiensonntag, der traditionell am letzten Tag der Sommerferien von 11 bis 18 Uhr in der Ortsmitte von Wutöschingen gefeiert wird.In diesem Jahr dürfen sich die Gäste auf eine besonders große Vielfalt freuen, denn es gibt auf dem beliebten Familiensonntag in diesem Jahr eine Menge Neues zu entdecken. Die Anzahl an Ausstellern ist groß, zahlreiche neue Wutöschinger Firmen präsentieren sich, auch auf der Showbühne weht ein frischer Wind und der neue Bürgermeister Rainer Stoll freut sich darauf, erstmals die Gäste zu begrüßen.Neben vielen Neuigkeiten gibt es auch ein Wiedersehen mit Menschen, Traditionen und Höhepunkten im Programm, die zum Familientag einfach dazugehören und auf die sich die treuen Besucher in jedem Jahr freuen. Dazu gehören neben dem Start der Brieftauben unbedingt auch der Trödelmarkt, der Bücherflohmarkt in der Mediothek, das bunte Spiele- und Unterhaltungsprogramm für die kleinen Festbesucher, Musik und ein kulinarische Verwöhnprogramm für alle Generationen. Der Familientag verwandelt den Ortskern von Wutöschingen für einen Sonntag in eine bunte Erlebnismeile mit fröhlichem Volksfestcharakter.

33 Aussteller und Vereine

„Gerade die Mischung aus Neuem und Bewährtem macht den besonderen Zauber unseres Familiensonntag aus“ erklärt Annicka Rohm, Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung. Auch sie ist neu in der Organisation des Großevents, bei ihr laufen alle wichtigen Fäden zusammen. Sie freut sich über diese verantwortungsvolle Aufgabe, die natürlich auch viel Arbeit bedeutet.

39 Aussteller und Vereine sind in diesem Jahr involviert. Sie alle präsentieren und informieren am Familiensonntag über ein spannendes Angebot. Neu dabei sind in diesem Jahr die Firma Schilling Engineering mit der Vorstellung verschiedener Ausbildungsberufe, Kreider Haustechnik mit PV-Anlagen und Heizsystemen, Abschleppdienst Strittmatter mit einer Fahrzeugausstellung, Öschinger Sägmännle mit handgearbeiteten Holzdekorationen, Culinaria Sarda mit Spezialitäten aus Sardinien, Coiffeur Kamm In und Hut ab – die Friseure bieten bunte Strähnen, Gartenwelt Manz und Steinmetzbetrieb Bartl-Buchmeyer präsentieren eine gemeinsame Ausstellung. Mit „Raum in Mir“ stellt sich beim Familientag erstmals auch ein Yoga-Studio vor, die Autowerkstatt CarForce79 präsentiert sich neu in der Gemeinde mit einer Autoausstellung. Auch beim kulinarischen Angebot gibt es Neuheiten.

Buntes Programm

Neben den örtliche Vereinen verwöhnen in diesem Jahr auch die Wutachstube und Padi´s BBQ mit Köstlichkeiten aus dem Smoker und die Bäckerei Rauch mit orientalischen Yufka die Besucher.Zum Tag der offenen Tür laden das Blumenhaus Braun, die katholische Kindertagesstätte und die katholische Kirche ein. Zahlreiche neue Firmen wie auch Traditionsunternehmen präsentieren das stetig wachsende Gewerbe in der Gemeinde. Auf der Showbühne wird den ganzen Tag über ein buntes Programm geboten aber auch an anderen Plätzen in Herzen von Wutöschingen gibt es Musik und bunte Unterhaltung für alle Generationen. Mit tausenden Besuchern, die jedes Jahr auch von auswärts nach Wutöschingen pilgern und den Festtag genießen, schreibt der Familiensonntag seit mehr als 25 Jahren Erfolgsgeschichte. Die Mischung aus Kinder- und Familientag, Dorffest und Gewerbeschau mit großem Rahmenprogramm kommt bei Gästen aller Generationen sehr gut an. Vor allem Familien genießen diesen Festtag als schönen, unterhaltsamen und stimmungsvollen Ferienausklang. Dabei wird auf Familienfreundlichkeit großen Wert gelegt. Fast alle Attraktionen sind kostenlos, so dass sich jeder den Besuch auch leisten kann.„Der Familientag lebt vor allem durch die Gemeinschaft und das gute Miteinander von Gemeindeverwaltung, Vereinen und Gewerbe“, betont Bürgermeister Rainer Stoll, „Dank dieser guten Zusammenarbeit ist ein Event in dieser Größenordnung und mit einem solch vielfältigen Angebot überhaupt möglich. Wir freuen uns am 10. September wieder auf viele Besucher, ausgelassene Stimmung, nette Begegnungen und interessante Gespräche bei unserem Familiensonntag.“