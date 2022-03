Bereits im September vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat einer Änderung des Bebauungsplans beim ehemaligen Café „Sonnenhof“ in Horheim zugestimmt. Jetzt steht der Bagger für den Abriss bereits auf dem Grundstück. „Die Gemeinde wollte dieses Projekt, das ist nicht selbstverständlich“, betont Bauingenieur Alessandro Stifani, der sich um die Akquise von Baugrundstücken bei der Deutschen Reihenhaus AG kümmert. Aufmerksam wurde er auf dieses Privatgrundstück durch einen Makler aus der Region. Die Bauarbeiten haben mit dem Abriss des Café Sonnenhof bereits begonnen. Voraussichtlich zum Jahresanfang 2024 wird das Quartier komplett fertiggestellt sein.

Wohnpark Mühlekanal

Das Unternehmen baut zum ersten Mal in Wutöschingen. Im Ortsteil Horheim entsteht an der Lauchringer Straße auf einem 5100 Quadratmeter großen Grundstück der Wohnpark „Mühlkanal“ mit 15 Reihenhäusern nach dem KfW-55-EE-Standard. Bei der Aufstellung des Bebauungsplans habe man sehr eng mit dem Bauamt der Gemeinde zusammengearbeitet. Bis zur Baugenehmigung vergingen nur wenige Monate: „Und jetzt steht hier schon der Abrissbagger!“, staunt der Bauingenieur. Schon bei den Beratungen im Gemeinderat machte Bürgermeister Georg Eble deutlich, dass diese Nachverdichtung in einer Baulücke ohne Flächenverbrauch neuen Wohnraum schaffe. „Dieses Vorhaben wird von der Verwaltung ausdrücklich begrüßt!“, heißt es aus dem Rathaus.

Deutsche Reihenhaus 1899 legte Firmengründer Anton Arnold als Maurermeister mit einem Bauunternehmen in Einhausen (Hessen) den Grundstein für die mehr als 120-jährige Firmengeschichte. Seit dem Jahr 2000 setzt Urenkel Daniel Arnold unter dem neuem Namen Deutsche Reihenhaus AG auf den Schwerpunkt des Bauträgergeschäfts. Nach Firmenangaben ist der Kölner Bauträger seit 20 Jahren in Baden-Württemberg tätig. In dieser Zeit wurden hier 1000 Einfamilienhäuser gebaut, seit 2015 vermehrt auch außerhalb der Metropolregionen. Derzeit ist das Unternehmen im südlichen Baden-Württemberg sehr aktiv: Grenzach-Wyhlen, Rheinfelden, Lahr, Tengen und Hilzingen. (Quelle: Deutsche Reihenhaus)

Kevin Frank, für den Verkauf der Häuser zuständig, erklärt, dass es bereits für ein Drittel der Eigenheime Interessenten gebe. Das in Köln ansässige Unternehmen investiert 5,9 Millionen Euro in das Projekt, heißt es in einer Mitteilung der Firma. In der Region sieht das Unternehmen für sein Konzept, günstiges Bauen mit einem regenerativen Energiekonzept, großes Potenzial. „Die Nachfrage nach Wohnraum ist hier stark – vor allem im Raum Waldshut-Tiengen, und in Wutöschingen wird das Projekt von der Gemeinde unterstützt“, sagt Stifani. Wutöschingen sei eine Wohngemeinde mit hohem Lebenswert, in der Industrie und Landwirtschaft gleichberechtigt beieinanderstehen.

Wohnen auf 145 Quadratmetern

Pressesprecher Achim Behn erklärt beim Ortstermin, dass diese Art des Eigenheimbaus für „Normalverdiener“ zu finanzieren sei. Jedes Reihenhaus wird auf einem zwischen 250 und 350 Quadratmeter großen Grundstück erstellt. Für ein Mittelhaus mit 145 Quadratmetern Wohnfläche werden inklusive Grundstück 399.990 Euro berechnet. Der Innenausbau komme hinzu, könne aber vom künftigen Hausbesitzer entweder selbst in die Hand genommen oder vom Bauträger gegen Zusatzkosten ausgeführt werden, erklärt Frank.

So sehen die Pläne in einem Modell für den Wohnpark Mühlekanal in Horheim aus. | Bild: Deutsche Reihenhaus AG

Die Häuser werden in drei Reihen stehen. Hinten wird es acht Einheiten, in der Mitte vier und vorne drei Reihenhäuser gebe. Alle werden mit Photovoltaikanlage ausgestattet. Die Technikzentrale ist das Herzstück des Wohnparks. In Form einer Garage beherbergt sie alle technischen Geräte, einschließlich Wärmepumpe und versorgt den gesamten Wohnpark, erklärt Stifani. Auch die Leitungen für schnelles Internet, Fernsehen und Telefon werden gleich mitverlegt. „Die Leute wollen schnelles Internet haben, weil inzwischen viele im Homeoffice arbeiten“, betont Kevin Frank. Gebaut werden die Häuser mit Beton-Fertigteilen. Für kleinere Gewerke könnten Aufträge auch heimische Handwerker vergeben werden, die meisten sind aber seit Jahren Partner des Bauträgers, sagt Behn.

Obwohl derzeit keine Anträge zur Förderung von Eigenheimen gestellt werden können, sehen die Vertreter der Deutsche Reihenhaus hier ein attraktives Angebot. „Der Wunsch nach einem Eigenheim ist so groß, dass die Leute trotzdem bauen wollen. Jetzt ist auch das Zinsniveau noch interessant. Die Zinsen werden aber steigen, die Preise aber nicht fallen“, sagt Behn. Immerhin müssen die Käufer auf rund 26.000 Euro verzichten, weil die Fördergelder derzeit nicht mehr beantragt werden können. Der Pressesprecher erklärt, dass 97 Prozent der Käufer dieser Reihenhäuser das Objekt selbst nutzen. Das Durchschnittsalter der Bauherren liege bei 34 Jahren.