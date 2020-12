Trotz aller Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie, versucht auch der Angelsportverein Wutöschingen (ASV) seinen Mitgliedern wenigstens ein Minimum an Vereinsleben zu bieten. „Wir haben durch Corona unsere Mitglieder aus den Augen verloren, die sozialen Kontakte haben gefehlt“, bedauert der Vorsitzende Achim Würth. Seit 2006 hat Würth diese Position inne, ein solch schwieriges Jahr hat er aber bisher nicht erlebt.

Grenzschließung als Hindernis

In diesem Jahr wurden erstmals keine Angelkarten neu vergeben. In ihren Genuss kamen nur Fischer, die 2019 schon eine bekamen. Für die 58 zu vergebenden Jahreskarten gibt es eine Warteliste, für die es beim ASV Wutöschingen eine Vergabeklausel gibt: Sportangler aus der Gemeinde genießen Priorität. Im ersten Lockdown im Frühjahr gab es für die sechs Schweizer Mitglieder ein großes Handicap: die Grenze war dicht. Erst als die Barrieren an den Übergängen nach Deutschland verschwanden, konnten sie wieder an der Wutach zwischen Eggingen und der Wutöschinger Kläranlage im Paradies für Fliegenfischer ihrem Hobby nachgehen.

Wutöschingen Das etwas andere Weihnachten: Die Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen hat sich einiges einfallen lassen Das könnte Sie auch interessieren

Bei der kurzen Angelsaison von April bis Ende September war das schmerzlich für die Eidgenossen. Würth selbst war aufgrund einer Handverletzung in diesem Jahr beim Angeln nicht so aktiv wie sonst, ein Nachlassen der Aktivitäten der aktiven Mitglieder konnte Achim Würth aber nicht feststellen. Die Nachfrage nach Tageskarten war nach der Grenzöffnung groß. Im April wurden zwei Drittel des Kontingents an Schweizer Hobbyfischer vergeben, wenn sie den baden-württembergischen Fischereischein vorweisen können. Tageskarten werden für 20 Euro vergeben, zwei Euro sind das Pfand für die Fischfangmeldung, die jeder Angler nach Rückgabe zurückbekommt, 15 Euro erhält das Land. „Die meisten wollen das Pfand nicht zurückhaben, das ist gut für den Verein“, merkt Achim Würth freudig an.

Gesunder Fischbestand

Erfreut zeigt sich der Vorsitzende über den großen Bestand an Bachforellen in der sauberen Wutach. Den Flussabschnitt von Eggingen bis zum Klärwerk Schwerzen hat der Verein vom Land Baden-Württemberg gepachtet. Gesetzlich ist der ASV dazu verpflichtet, den Fischbestand durch Besatz zu erhalten und zu fördern. Der Angelsportverein Wutöschingen kooperiert hier seit Jahren mit Josef Weiß, der die Aufzucht der im Fluss heimischen Forellenart übernimmt.

Der Verein Der ASV Wutöschingen wurde 1980 gegründet, derzeit sind es 67 Mitglieder, davon 55 aktive und vier Jugendliche. Gepachtet hat der ASV die Lose sieben und acht. Los sieben ist circa sieben Kilometer lang, beginnt etwa 300 Meter oberhalb der Wutachbrücke in Eggingen und endet beim Kleinkraftwerk in Wutöschingen. Los acht ist etwa vier Kilometer lang beginnt nach dem Kraftwerkstauwehr und endet beim Hartmann Wehr in Schwerzen (Kläranlage). Die Aufnahmegebühr beträgt 100 Euro, der Jahresbeitrag für Aktive mit Los-Karte 160 Euro, für Jugendliche mit Los-Karte 30 Euro (das erste Jahr ist frei). Der Beitrag für Passivmitglieder beträgt 30 Euro. Tageskarten kosten für Nichtmitglieder 20, für Mitglieder 15 Euro. Vorsitzender ist Achim Würth. Informationen im Internet www.asv-wutoeschingen.de/

„Der Verein kauft sie und setzt sie in den Fluss“, erläutert Würth das Prozedere. Um ein Überfischen zu verhindern, darf jeder Angler in seinem Los täglich maximal drei Fische entnehmen. Während der Fischbestand gesichert scheint, bereitet Achim Würth das dramatische Insektensterben große Sorge. Das Nahrungsangebot für die Fische werde immer weniger: „Deswegen wollen wir Baumwurzeln in die Wutach setzen, damit sich dort Insekten ansiedeln können.“ Neben dem immer kleiner werdendem Nahrungsangebot, droht den Fischen zudem Gefahr aus der Luft. Nach dem Graureiher und dem Gänsesäger hat Achim Würth schon Kormorane gesichtet: „Wenn sich hier 15 oder 20 ansiedeln, wird es für den Fischbestand heftig“, fürchtet er.

Schwere Prüfung Angelschein

Derzeit sind Frauen (drei) und Jugendliche (vier) beim ASV Wutöschingen in der Minderheit. Gerade beim Nachwuchs könne das an der schwierigen Prüfung für den Angelschein liegen, meint Würth. „Man kann zwar in Begleitung mit 13 Jahren angeln, die Prüfung aber erst mit 16 Jahren ablegen“, sagt der Vereinsvorsitzende. Nachwuchs-Werbeaktionen, wie der „Tag an der Wutach„ konnten in diesem Jahr nicht stattfinden, im Jahr zuvor blieb die Resonanz aus. Dagegen habe er keine Schwierigkeiten, Ämter im Vorstand zu besetzen: „Da spreche ich immer Kinder von Mitgliedern an, das funktioniert bisher gut“, freut sich Achim Würth über ein gut aufgestelltes Vorstandsteam.

Vereinsleben ist eingeschränkt

Die jährliche Wutachputzete im April wurde unter Einhaltung der Corona-Vorschriften durchgeführt. „In Zweiergruppen haben wir mit Abstand Müll an der Wutach eingesammelt. Den habe ich dann mit meinem Lastwagen in den Werkhof der Gemeinde gebracht“, erzählt der Vorsitzende. Sehr eingeschränkt war auch das Kameradschaftsfischen Ende September, der anschließende gesellige Teil wurde allerdings abgesagt. Ebenso fielen der Ausflug und das Jugendfischen der Corona-Verordnung zum Opfer, bedauert Achim Würth. „Vereine leben auch von der Geselligkeit, das war in diesem Jahr nicht möglich.“ Beim Ausblick auf das kommende Jahr ist der ASV-Chef aufgrund der Pandemie vorsichtig. Neben der Wutachputzete ist nur die Hauptversammlung am 21. März bisher terminiert. „Wir müssen abwarten was kommt, deshalb machen wir uns derzeit keine weiteren Gedanken.“