von Sandra Holzwarth

Auch 2021 hat sich die schwierige Situation im Wutöschinger Wald nicht entspannt. Das wurde in der jüngsten Gemeinderatsitzung deutlich. Bürgermeister Georg Eble und Tom Drabinski, Leiter des Forstbezirks Ost des Kreisforstamts, stellten den Bewirtschaftungsplan für den Gemeindewald vor. Im Vollzug für 2021 wurde ein kleiner Überschuss von 5424 Euro festgestellt, obwohl im Haushalt ein Defizit eingeplant war. Doch angesichts der Einschlagsmenge, die mit 15.554 Festmetern weit über dem Planansatz von 4350 Festmetern lag, kann von einem zufriedenstellenden Ergebnis nicht die Rede sein.

Tom Drabinski war in Vertretung für den erkrankten Förster Jürgen Boller-Berger zur Sitzung nach Wutöschingen gekommen. Er berichtete von den Herausforderungen, die Trockenheit und die damit verbundene Käferkalamität sowie der Preisverfall am Holzmarkt mit sich brachten. Für das kommende Jahr zeigt sich allerdings Licht am Horizont. Die Holzpreise seien wieder gestiegen und ein beträchtlicher Teil Käferholz sei inzwischen aufgearbeitet. „Im nächsten Jahr werden wir mit deutlich geringeren Nutzungsmengen in die Planung gehen“, erklärte Drabinski.

Geplant war für 2021 eine Einschlagsmenge von 4350 Festmetern. Daraus ergaben sich geschätzte Einnahmen von 251.000 Euro und Ausgaben von 377.000 Euro, im Ergebnis steht somit ein Fehlbetrag von 126.000 Euro. Vollzugsergebnis 2021: Trotz des Jahressolls, das die Forsteinrichtung vorgibt, lag die tatsächliche Einschlagsmenge bei 15.554 Festmetern. Daraus resultieren Einnahmen von 399.759 Euro und Ausgaben von 394.335 Euro. Der Überschuss beträgt somit 5424 Euro. Ohne die Landesförderung in Höhe von 15.571 Euro wäre trotz der hohen Einschlagsmenge ein Defizit herausgekommen.

Für das Jahr 2022 wurde eine Einschlagsmenge von 4400 Festmetern geplant, dieses Jahressoll gibt das Forsteinrichtungswerk vor, das immer für zehn Jahre erstellt wird. Die geschätzten Einnahmen liegen damit bei 332.390 Euro, die Ausgaben bei 319.290 Euro. Damit liegt der erwartete Überschuss bei 13.100 Euro. Diese Zahlen sind allerdings bereits überholt. Bürgermeister Georg Eble gab in der Sitzung des Gemeinderats bekannt, dass die Einschlagsmenge Ende September bereits bei 6167 Festmetern lag. Anpassung der Brennholzpreise: Der Gemeinderat Wutöschingen folgte dem Vorschlag des Kreisforstamts bei der Anpassung der Brennholzpreise. Der Preis für einen Ster Hartlaubholz wurde auf 80 Euro netto (85,60 Euro brutto) festgelegt und erhöht sich damit um 10 Euro. Der Ster Nadelholz kostet jetzt 60 Euro netto (64,20 Euro brutto) was einer Erhöhung von 5 Euro entspricht. Der Gabholzmacherlohn bleibt unverändert bei 32 Euro pro Ster. Für Hartlaubholz lang beträgt der Preis nach einer Erhöhung von 10 Euro jetzt 70 Euro netto (74,90 Euro brutto) und für Nadelholz lang wurde der Preis um 5 Euro auf nunmehr 50 Euro netto (53,50 Euro brutto) erhöht.