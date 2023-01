von Yvonne Würth

Zum Klassikkonzert mit den beiden Preisträgerinnen Elora Nohl und Miki Ueda hatte der Kulturring Wutöschingen in die Klosterschüer Ofteringen geladen. Über den sehr guten Besuch des ersten klassischen Konzerts nach 20 Jahren freute sich Leiterin Annette Loll vom Kulturring Wutöschingen.

Die beiden Musikerinnen bestachen mit ihrer zurückhaltenden Darbietung und dem harmonischen Miteinander beider Instrumente, das Publikum konnte sich ganz der Musik widmen. Es wurden drei Stücke aufgelegt. Der „Chanson de Matin“ von Edward Elgar (1857-1934), die Sonate in d-Moll für Violine und Klavier von Johannes Brahms (1833-1897) in vier Sätzen sowie die „Fantasie brillante“ von Henryk Wieniawski (1835-1880) nach Motiven aus Goethes Faust.

Elora Nohl und Miki Ueda hatten vor einem vollen Haus gespielt. | Bild: Yvonne Würth

Kathrin Ensinger hatte zuvor dem Publikum in Textauszügen die drei Charaktere Faust, Mephisto und Margarete vorgestellt und erläuterte mit dem berühmten Zitat von „des Pudels Kern“ die Essenz, welche anschließend in der Musik deutlich wurde. Hier dominierte die Violine allmählich und das Klavier wurde zur Begleitung. Jubel gab es für die beiden jungen Musikerinnen angesichts ihres bezaubernden Vortrags. Mit der Humoresque von Antonin Dvorak als einzige Zugabe verabschiedeten sich die beiden Ausnahmekünstlerinnen vom begeisterten Publikum.

Violinistin Elora Nohl kommt aus Riedern am Sand und ist Preisträgerin 2022 des Förderpreises der Volksbank Hochrhein Stiftung sowie der neuen Franz Liszt Stiftung Weimar. Nach dem Masterabschluss im Hauptfach Violine mit Auszeichnung an der Musikhochschule Freiburg bereitet sie sich aktuell auf den Master in Musikpädagogik vor. Miki Ueda aus Japan arbeitet an ihrem Konzertdiplom an der Musikhochschule Freiburg. Sie hatte einen Auftritt vor der japanischen Kaiserin, gewann Platz 1 bei der ersten Internationalen Imola Audition in Japan und Platz 2 beim 42. Japanischen Klavierwettbewerb.

Programm des Kulturring

Der Kulturring Wutöschingen lädt zu seinem Programm mit Teresa Rizos´ Kabarett und Comedy am Samstag, 11. Februar. Der Magier Alexander Mabros am Sonntag, 26. März ist ein Event für die ganze Familie. Cris Cosmo kommt zurück mit Band am Samstag, 22. April zur Party in der Klosterschüer und Lars Redlich wird am Samstag, 6. Mai sein neuestes Musikkabarett vorführen. Infos und Kartenreservierungen gibt es beim Kulturring der Gemeinde Wutöschingen auf der Website www.klosterschüer- ofteringen.de, Telefon 07746/852 11 sowie bei der Leiterin Annette Loll per E-Mail (aloll@wutoeschingen.de).