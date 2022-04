von Yvonne Würth

Nach zwei Jahren traf sich der Musikverein Degernau nun zur gemeinsamen Hauptversammlung. Aber auch während der Pandemie fanden monatliche Online-Treffen statt, in denen immer wieder die Suche nach einem Dirigenten thematisiert wurde.

In der Zeit während der Lockdowns traf sich der Musikverein Degernau Online, die Vorsitzende Bettina Stoll hatte mit Aktionen wie der Ostertüte für die Kameradschaft gesorgt. | Bild: Yvonne Würth

Der Verein Der Musikverein Degernau ist im 99. Jahr seines Bestehens und hat 35 aktive und 99 passive Musiker. Die Musikstücke reichen von konzertant bis poppig, volkstümlich bis rockig. Die Vorsitzenden Bettina Stoll, Moritz Silbereis und Theresa Süß sind zu erreichen per Mail (musikverein-degernau@web.de). Weitere Infos im Internet (www.musikverein-degernau.de).

In der Hauptversammlung im Gasthaus Löwen Degernau wurde über beide Jahre getrennt berichtet. Die Vorsitzende Bettina Stoll erläuterte im pandemie-geprägten Rückblick über die Kameradschaft als ihr Hauptanliegen. Per Skype hatten sich die Musiker monatlich getroffen. Zu den Höhepunkten gehörten die virtuelle Fasnacht 2021, die Bier- und Schnapsprobe mit kontaktfreien Sonderabfüllungen durch den Musiker Elmar Stoll und die Open-Air-Weihnachtsfeier mit Spiele-Stationen in Degernau.

Stühlingen Viel zu entdecken für Groß und Klein: Stühlinger Frühling lockt am 23. April und 24. April Das könnte Sie auch interessieren

Ehrungen

Der noch immer vakante Posten des Dirigenten wurde überwiegend intern mit Jürgen Budde, Sascha Noll, Jörg Schmidt und Steffen Stoll überbrückt. Außerdem hatte sich Vera Huber aus Klettgau als Interimsdirigentin bereit erklärt. Das Platzkonzert auf dem neuen Dorfplatz Degernau 2021 war somit der musikalische Höhepunkt und der ideale Rahmen für die Ehrung der drei Musiker Vanessa Mahler, Sascha Noll und Steffen Stoll für 25 aktive Jahre.

Jubiläum 2023: Die Planungen für das 100-jährige Jubiläum mit Bezirksmusikfest vom 30. Juni bis 2. Juli 2023 auf dem Dorfplatz Degernau laufen bereits über einen Festausschuss. Mit dem diesjährigen Dorffest am 2. und 3. Juli soll der neu gestaltete Dorfplatz endlich eingeweiht werden.





Die Vorsitzenden des Musikvereins Degernau freuen sich über ihre neue Aktiv-Beisitzerin. Von links: Die beiden Vorsitzenden Moritz Silbereis (Festwirtschaft) und Bettina Stoll (Repräsentation), die neue Aktiv-Beisitzerin Maike Schröter und die Vorsitzende Theresa Süß (Jugend).