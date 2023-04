Das Kinderprogramm der Siedlergemeinschaft Wutöschingen hat in den Osterferien einen nicht alltäglichen Ausflug vorgesehen: Einen Besuch im Zoo in Zürich. Die Gemeinschaft hatte 20 Kinder von Mitgliedsfamilien zu dieser Exkursion eingeladen – dank Spenden kostenlos. Mit dem Bus ging es nach Zürich. Bei leichtem Nieselregen empfing Tierpfleger Peter Vogel, den ein Vorstandsmitglied privat kennt, die Gruppe. Er hatte sich einen Tag Urlaub genommen.

Zunächst erklärte er den Besuchern, wie er zu diesem Beruf gekommen ist. Längst ist seine Liebe zu Tieren aus Kindertagen seine Berufung geworden. Die Gäste wollten wissen, wie man diesen Beruf erlernen kann. „In diesem Jahr bewerben sich 80 Praktikanten um zwei Stellen“, erklärte er, und holte Träumer auf den Boden der Realität: „Zu 80 Prozent besteht unsere Tätigkeit aus Putzen – das weiß man aber, wenn man diesen Beruf machen will.“

Aufregung gab es, als Vogel einen Baumhöhlenkrötenlaubfrosch in seiner Hand hielt und an seiner Jacke hinaufkrabbeln ließ. Eines der Kinder durfte den Frosch in der Hand halten. „Das fühlte sich glibberig an“, meinte das Mädchen. Einen Blick hinter die Kulissen durften die Besucher werfen: Tierpflegerin Maureen zeigte ihnen ein etwa drei Wochen altes Ei eines Humboldtpinguins in der Bruthöhle. Die Kinder erfuhren, dass sich das Männchen und das Weibchen beim Brüten abwechseln. In der Küche, wo das Futter für die Tiere zubereitet wird, riskierten die Mutigen einen Griff in die Kiste mit Mehlwürmern.

Die Tour führte zum Affenhaus, wo N‘Goa, das Silberrückenmännchen seine Gorillafamilie träge beobachtete. „Er ist etwas klein, in der freien Natur wäre er wohl nicht der Chef eines Verbandes“, erzählte Vogel. Er wurde immer wieder gefragt, wie die Löwen, Koalas oder Löwenkopfäffchen heißen. Sein Wissen beeindruckte die Besucher. Nach vier Stunden mit vielen Eindrücken verabschiedete sich der Tierpfleger. Danach besuchte die Gruppe Giraffen, Elefanten, Streichelzoo oder Tropenhaus.