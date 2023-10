Eggingen/Waldshut – Die Frauenselbsthilfe Krebs Oberes Wutachtal ist bei der Andacht in der Heiliggeist-Kapelle in Waldshut dabei gewesen und hat der an Krebs gestorbenen Frauen gedacht. Als Zeichen wurden Kerzen am Brunnen angezündet, schreibt die Vorsitzende Ingrid Veit in einer Pressemitteilung. Im Oktober soll das Thema Brustkrebs in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden, die Erkrankung sei unter allen Krebsarten, die am häufigsten diagnostizierte. Auch wenn Brustkrebs heute zu den gut behandelbaren Krankheiten gehört und mehr als 80 Prozent der Erkrankten nach fünf Jahren als geheilt gelten, ist die psychische Belastung nach der Diagnose hoch.

Hier benötigen die Patienten meistens mehr Unterstützung, als es das Gesundheitssystem bieten kann. Seit mehr als vier Jahrzehnten fängt die Frauenselbsthilfe Krebs (FSH) Betroffene auf, informiert und begleitet sie. Die Deutsche Krebshilfe fördert die FSH seit vielen Jahren und informiert ebenfalls. Neben den Gruppen vor Ort, die von erfahrenen Teams geleitet werden, bietet die FSH Online-Selbsthilfetreffen an, in einer Telefonberatung stehen geschulte Ansprechpartnerinnen für ein Gespräch bereit und in einem moderierten Forum kann jederzeit ein offenes Ohr gefunden werden.