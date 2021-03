von eva baumgartner

Wer Hermann Indlekofer kennengelernt hat, wird sich immer an seine Freundlichkeit und sein gewinnendes Lächeln erinnern, an einen Mann, mit dem man sich gerne unterhalten hat. Umso größer war die Betroffenheit über die Nachricht seines Todes, dies nicht nur in Wutöschingen, sondern auch in Erzingen, seinem Geburtsort. Mit Hermann Indlekofer verliert die Gemeinde Wutöschingen einen Menschen, der im Gemeinderat, in den Vereinen und in seinem beruflichen Umfeld, der hiesigen Volksbank, viel geleistet hat und deshalb unvergessen bleibt.

Blick auf Lebensstationen

Er wurde 1939 geboren und wuchs mit vier Geschwistern in der Erzinger Elektromeisterfamilie Friedrich Indlekofer auf. Der Schulausbildung folgte 1953 eine Banklehre bei der Spar- und Kreditbank Erzingen, der ein geradliniger Aufstieg beim Raiffeisenverband mit verschiedenen Stationen wie Karlsruhe und Tiengen folgte und schließlich ihn 1964 nach Wutöschingen zur damaligen Spar- und Kreditbank führte. Dort wurde er nur zwei Jahre später in den Vorstand gewählt. Seiner Volksbank blieb er bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2003 treu. Bei seiner Verabschiedung aus dem Berufsleben wurde er mit der Raiffeisen-Schulze-Delitzsch-Medaille des Badischen Genossenschaftsverbandes geehrt.

Ein Mann der Zahlen

Auch seine Frau Maria war Bankkauffrau, sie lernten sich 1964 kennen. Er wurde auf die Wutöschingerin aufmerksam, weil sie gestochen scharf formulierte Aktennotizen schrieb, so erinnert sich Maria Indlekofer. Zwei Jahre später heirateten sie und eine Tochter und ein Sohn komplettierten die Familie Indlekofer. „Er war ein Mann der Zahlen, der in seinem Beruf die Erfüllung gefunden hat“, sagt seine Frau Maria, „ein stiller, toleranter Mensch, der mit allen gut ausgekommen ist.“

Radfahren und Wandern

Neben seinem Beruf und seiner Familie engagierte er sich in der Kommunalpolitik, war 18 Jahre lang Gemeinderat in Wutöschingen, in Institutionen wie der hiesigen Sozialstation war er viele Jahre lang Rechner, auch war er Kassenprüfer des Siedlerbundes sowie Schriftführer der Sportvereinigung Wutöschingen. Über all dem liebte er das Radfahren, in jungen Jahren das Rennradfahren, aber auch das Wandern, vor allem in den Bergen, war seine Passion. Im Rentenalter pflegte er den Garten und seine Rosen. Aber ganz besonders kümmerte er sich um seine beiden Enkel, die ihm sehr am Herzen lagen. Hermann Indlekofer starb nach kurzer, schwerer Krebserkrankung vergangene Woche in seinem Zuhause in Wutöschingen.