von Yvonne Würth

Die evangelische Kirchengemeinde spielt an Weihnachten wieder Theater. Das Stück „Weihnachten ist Party für Jesus“ von Daniel Kallauch wird am Freitag, 23. Dezember, um 19 Uhr und an Heiligabend um 17 Uhr in der Alemannenhalle Wutöschingen aufgeführt.

Nachdem das Theater zwei Jahre in Folge wegen Corona ausfallen musste, freut sich Regisseurin Sabine Koloff auf das diesjährige Weihnachtstheater ganz besonders, trotz des zunehmenden Drucks. Vor der Pandemie wurde die Qualität des Weihnachts-Theaters der evangelischen Kirchengemeinde immer mehr verbessert. Nun möchte Koloff nach der Zwangspause mit ihrem Team den Zuschauern ein besonderes Erlebnis bieten.

Worum geht es in dem Stück?

Inhaltlich handelt es sich beim Theaterstück „Weihnachten ist Party für Jesus“ um ein traditionelles Krippenspiel mit Bezug zur Bibel. Ein großer Wert wird dabei auf das heutige Verständnis und die Bedeutung im Alltag gelegt.

Weihnachten ist mehr als Geschenke und Essen: Diese Botschaft möchte Silvia Stoll mitteilen. Sie spielt mit ihren beiden Kindern Caya (links) und Lian (rechts) deshalb beim Weihnachtstheater der evangelischen Kirchengemeinde Wutachtal mit. | Bild: Yvonne Würth

„Es ist etwas ganz anderes“, erklärt Albert Schmid während einer Theaterprobe. „Weil Weihnachten mehr ist, als Geschenke und Essen“, so Silvia Stoll. „Viele vergessen den Grund von Weihnachten“, bestätigt auch Petra Korndörfer. „Was hat das heute mit uns zu tun, warum feiern wir Weihnachten überhaupt? Weil Gott auf die Welt kam und zu uns kommt, um eine Beziehung zu uns aufzubauen, das wird im Theaterstück thematisiert“, erklärt Sabine Koloff.

Termine an Weihnachten Unter dem Motto „Weihnachten für die ganze Familie“ bietet die evangelische Kirchengemeinde Wutachtal gleich mehrere Termine an. Ein Wimmelgottesdienst für Kinder bis sieben Jahren mit Familien gibt es an Heiligabend um 15 Uhr in der evangelischen Kirche Stühlingen. Der traditionelle Weihnachtsgottesdienst ist am 26. Dezember um 10 Uhr in der evangelischen Kirche Wutöschingen, parallel dazu findet im Gemeindehaus nebenan ein Kindergottesdienst statt. Informationen gibt es im Internet (www.weihnachten-im-wutachtal.de).

Das Stück an sich dauert knapp 35 Minuten. Mit den Liedern des zehnköpfigen Chors mit Julia Müller und Tamara Bernauer und der fünfköpfigen Band wird das Weihnachtstheater eine knappe Stunde dauern. Diakon Marc Hönes hat die Gesamtleitung inne und sorgt für Technik, Licht und Sound.

Auch Petra Korndörfer möchte an den eigentlichen Grund erinnern, warum Weihnachten gefeiert wird, denn viele hätten das inzwischen vergessen. | Bild: Yvonne Würth

Die Spieler aus Eggingen, Stühlingen und Wutöschingen sind Damaris Brunner, Alina Ebe, Damaris Gliese, Leonie Gut, Marina Gut, Samira Gut, Hannah Kiefer, Petra Korndörfer, Emil Krampez, Albert Schmid, Irene Schmid, Caya Stoll, Lian Stoll, Silvia Stoll und Vanessa Thiel. Das Titellied „Weihnachten ist Party für Jesus“ wurde in den vergangenen Wochen im Religionsunterricht gesungen und gehört zu den Lieblingsliedern der Grundschüler.

„Wir freuen uns über jeden, der kommt. Auch wenn wir als evangelische Kirchengemeinde diese besonderen Weihnachtsgottesdienste gestalten, spielt es überhaupt keine Rolle, ob du evangelisch, katholisch oder nichts dergleichen bist. Das einzige, was zählt: Du bist herzlich willkommen“, erklärt auch Pfarrer David Brunner auf der Website der evangelischen Kirchengemeinde Wutachtal.