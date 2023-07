Für die Kinderbetreuung in Wutöschingen müssen die Eltern künftig tiefer in die Tasche greifen. Einer Anpassung der Gebühren für die drei kommunalen und den katholischen Kindergarten sowie die Kindertagesstätte Villa Kunterbunt in Höhe von 8,5 Prozent stimmt der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zu.

Damit fällt die diesjährige Anpassung deutlich höher aus, als in den vergangenen drei Jahren (Zum Vergleich 2020: 1,9 Prozent, 2021: 2,9 Prozent, 2022: 3,9 Prozent). Dennoch, betonte Bürgermeister Rainer Stoll: „Mit dieser Anpassung erreichen wir keine Erhöhung des Kostendeckungsgrades.“ Vielmehr orientiere sich die ausgesprochene Empfehlung an einer hohen Inflationsrate, die sich auf Investitions- und Sachkosten erhöhend auswirkt, aber auch an höheren Personalkosten.

Die Kindergärten der Gemeinde

Der Gemeinderat folgt mit dem Beschluss den Empfehlungen der kommunalen und kirchlichen Spitzenverbände, die mit der Gebühr nach dem württembergischen Modell erreichen wollen, dass rund 20 Prozent der Betriebsausgaben der kommunalen Kindergärten durch Elternbeiträge abgedeckt werden. In Wutöschingen liegt der Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge derzeit zwischen zwölf und 18 Prozent. „Wir sind mit unseren Erhöhungen viele Jahre unter den Empfehlungen geblieben, aber dadurch wird die Schere immer größer“, erklärt Gemeinderat Alex Bulz (FW). Das sahen seine Ratskollegen ebenso und stimmten der Erhöhung einstimmig zu.

Das müssen Eltern jetzt bezahlen

Kindergarten

Für ein Kind im Alter von über drei Jahren aus einer Familie mit einem Kind erhöht sich die Gebühr von bisher 127 auf 138 Euro.

Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren wird die Gebühr um 8 Euro auf 107 Euro angehoben.

Für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren erhöht sich die Gebühr von 66 auf 72 Euro.

Für Familien mit mehr als drei Kindern steigt die Gebühr um zwei Euro auf 24 Euro.

Für die Betreuung der Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr in den normalen Kindergärten wird, wie bisher, die entsprechende Gebühr in doppelter Höhe erhoben.

Kindertagesstätte

Die Gebührensätze der Kinderkrippe und Tagesstätte „Villa Kunterbunt“ orientieren sich ebenfalls an den Empfehlungssätzen der Verbände.

Für ein Kindergartenkind im Alter über drei Jahren aus einer Familie mit einem Kind beträgt die Gebühr in der Kindertagesstätte 138 Euro (bisher 127 Euro).

Familien mit zwei Kindern unter 18 Jahren bezahlen künftig 107 Euro statt bisher 99 Euro.

Die Kosten für die verlängerte Öffnungszeit erhöhen sich für Familien mit einem Kind auf 187,90 Euro (173 Euro), für die Ganztagesbetreuung auf 322 Euro (296,50 Euro).

Bei zwei Kindern in der Familie kostet die verlängerte Öffnungszeit 145,70 (134,80 Euro), der ganze Tag 249,75 (231 Euro). Bei Familien mit mehr als zwei Kindern werden die Gebühren entsprechend angepasst.

Kinderkrippe

Für ein Kind unter drei Jahren aus einer Familie mit nur einem Kind wird die Gebühr für die verlängerte Öffnungszeit um 32 Euro auf 408 Euro erhöht, für die verlängerte Öffnungszeit beträgt die Gebühr 476 Euro (438,70 Euro) und für die Ganztagesbetreuung 680 Euro (626,70 Euro).

Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren steigt die Gebühr um 24 Euro auf 303 Euro, für die verlängerte Öffnungszeit auf 353,50 Euro (325 Euro)und für die Ganztagesbetreuung auf 505 Euro (465 Euro).

Für Familien mit mehr als zwei Kinder werden die Gebühren entsprechend angepasst.

Kosten für Mittagsverpflegung steigen nicht

Während die Kosten für die Betreuung in der Gemeinde erhöht werden, bleiben die Kosten für Mittagsverpflegung unverändert. Die Eltern können in der Villa Kunterbunt auch flexible Mischformen aus verlängerter Öffnungszeit und Ganztagesbetreuung in Anspruch nehmen. Die Gebühren errechnen sich aus den Tagessätzen für die jeweilige Betreuungsform und werden ab Herbst 2023 ebenfalls angepasst.