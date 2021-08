von sk

Wetterglück war dem zweiten Ehrungsabend der Siedlergemeinschaft in diesem verregneten Sommer beschieden. Das Vorstandsteam hatte 15 langjährige Mitglieder dazu eingeladen, sechs kamen, um Ehrennadeln in Silber und Gold des Verbandes Wohneigentum Baden-Württemberg samt Urkunde entgegenzunehmen, schreibt die Gemeinschaft in einer Pressemitteilung.

Vorsitzender Gerald Edinger sagte bei der Veranstaltung im kleinen Park neben dem Rathaus, dass es dem Vorstand in dieser turbulenten Zeit, die getrieben ist vom Geist der Veränderung, um die Wertschätzung der Treue zur Siedlergemeinschaft gehe. Man möchte bei dieser Form der Ehrungen mit der Nähe zur Natur bleiben, abgetrennt von der Hauptversammlung. In diesem kleineren Rahmen würden Ehrungen an Bedeutung gewinnen.

Stolz auf treue Mitglieder

Die Siedlergemeinschaft könne stolz darauf sein, Mitglieder zu haben, die 25, 40 oder 50 Jahre dabei sind. „Wir nehmen uns Zeit für Menschen, die so viele Jahre der Siedlergemeinschaft wohlwollend zur Seite standen. Wir wollen damit ein Zeichen der Anerkennung gegenüber unseren verdienten Mitgliedern setzen und ein positives Signal nach draußen senden, dass es sich lohnt, in einer Gemeinschaft den Stürmen der Zeiten zu widerstehen“, sagte Edinger.

In einer Ehe wird nach 50 Jahren goldene Hochzeit gefeiert, Geburtstage und Vereine feiern in diesem Alter große Feste, sagte der Vorsitzende. In den Reihen der Siedler werden Mitglieder mit einer goldenen Ehrennadel mit eingeprägter Zahl 50 ausgezeichnet. Herbert Preiser und Ludwig Zimmermann nahmen die Ehrung entgegen, Theresia Baumgartner, Karolina Gäng und Ingeborg Sinz erhalten Ehrennadel und Urkunde zu einem späteren Zeitpunkt.

Für vier Jahrzehnte in der Siedlergemeinschaft und im Landesverband Wohneigentum erhielten Maria-Elisabeth Stoll und Heinz Eckert die goldenen Ehrennadel mit Urkunde aus den Händen der stellvertretenden Vorsitzenden Brunhilde Donig. Hansjörg Blatter, Reinhold Färber und Maria Hilpert bekommen die Ehrungen nachgereicht. Für 25 Jahre in der Gemeinschaft wurden Rolf Jehle und Petra Munz mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Nicht dabei sein konnten Eva Dieterle, Iris Keller und Reinhold Vetter.

Die Hauptversammlung

Edinger erläuterte, dass die Hauptversammlung nun schon zum zweiten Mal in Absprache mit der Bezirksvorsitzenden Gabi Zeller abgesagt wurde. Die Einhaltung der Hygienevorschriften aufgrund der Corona-Verordnung hätte einen zu großen Aufwand für den Verein bedeutet. Edinger hofft, dass im Frühjahr 2022 über drei Jahre berichtet werden kann, es stehen Wahlen an.