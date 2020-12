von Sandra Holzwarth

Die Sanierung des alten Rathauses Degernau läuft auf Hochtouren. Nicht geplant war bisher die Innensanierung der beiden vermieteten Wohnungen. Kurzfristig wird nun eine der Wohnungen frei und so entschied der Gemeinderat in jüngster Sitzung, auch diese in die laufende Sanierung zu involvieren. Damit wird die Maßnahme mit Zuschüssen in Höhe von 60 Prozent aus dem Landessanierungsprogramm Ortskern gefördert, in deren Rahmen die Rathaussanierung läuft.

Wutöschingen Wie Corona den Fahrrad-Boom verstärkt Das könnte Sie auch interessieren

Die Vier-Zimmerwohnung mit 122 Quadratmetern Wohnfläche wird mit einer neuen Elektroverkabelung versehen, ebenso werden Türen und Zargen, Böden und Tapeten erneuert. Das Bad wird vor der Komplettsanierungen vergrößert, indem ein Teil des danebenliegenden Abstellraumes dazu genommen wird. Der bisherige Küchenraum wird zum zweiten Kinderzimmer und eine neue Einbauküche wird in das großzügige Esszimmer integriert. Die Warmwasserversorgung wird von bisher Elektroboiler auf zentrale Versorgung mit Einbau eines Warmwasserspeichers im Keller umgestellt, der über eine neue Gastherme aufgeheizt wird. Die Gesamtkosten für die Wohnungssanierung belaufen sich auf 84.558 Euro, wovon voraussichtlich 39.310 Euro über Fördermittel abgedeckt werden. Die Arbeiten sollen über jeweilige Nachträge an am Bau beteiligte Firmen vergeben werden, weitere notwendige Arbeiten sollen beschränkt ausgeschrieben werden. Der Gemeinderat stimmte einstimmig zu.