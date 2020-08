von Yvonne Würth

Die Fröhlich Frommen Frauen aus Wutöschingen, kurz FFF genannt, hatten sich zum Abschied von Vikar Stefan Jaskolla etwas Witziges einfallen lassen: Sie überreichten ihm eine Frösche-Stola, wie Pressesprecherin Annette Maier erklärt.

Stefan Jaskolla wird die letzten beiden Jahre seiner fünfjährigen Ausbildung zum Priester in Rastatt verbringen. Eigentlich hatte er bereits 2019 wechseln wollen, verschob aber seine privaten Pläne, damit die Kirchengemeinde nach dem Weggang von Thomas Mitzkus nicht ohne Pfarrer auskommen muss. Die FFF hatten den Vikar schon einmal zum Astronauten gemacht, wie er sich gerne erinnert. Sehr gut zugehört hatten die Frauen auch, als er einmal nebenbei erwähnt hatte, schon mal von einem Sportverein eine „Rasen-Stola“ bekommen zu haben. Jaskolla hatte damals einen extra einen Freiluft-Gottesdienst abgehalten.

Ein Frosch ist das Symboltier der Wutöschinger Narren, und die FFF sind auch sehr närrisch aktiv, deshalb die Idee mit der Frösche-Stola: „Eine Stola mit Fröschen und dem Logo der FFF drauf, damit er sich bei den künftigen Narren-Messen gerne an Wutöschingen erinnert“, erläutert Annette Maier. Außerdem gab es noch ein Fotobuch zum Abschied: „Es ist hauptsächlich mit Fotos der FFF sowie von den drei Frauen-Fasnachten gefüllt, wo der Vikar uns immer mega unterstützt und jeden Spaß mitgemacht hat – und auch für die Technik zuständig war.“

Die FFF gingen aus der ehemaligen katholischen Frauengemeinschaft hervor. Durch den Austritt aus dem Verband verzichtet die Gruppe auf die übliche Vereinsstruktur. „Unser Ziel ist es, die Traditionen aufrecht zu erhalten und zu pflegen und trotzdem neuen Wind und neue Ideen hineinzubringen. Wir wünschen uns ein harmonisches Miteinander von jungen und älteren Frauen, und das ist uns bisher sehr gut gelungen. Wir sind eine nette Truppe, in der jeder gerne mit anpackt und organisiert. So sind die Aufgaben auf viele Schultern verteilt“, betont Irina Dohse. Die Corona-Pandemie hat auch für die FFF eine Zwangspause bedeutet. Auf dem Terminplan stehen als Nächstes eine ewige Anbetung am 10. September, ein Kinoabend in der Mediothek Wutöschingen am 23. September sowie ein kleines Fest mit Zwiebeldünne und Suser im Pflegeheim am 13. Oktober.

Kontakt per E-Mail: Annette Maier (annette.maier1@gmx.de) sowie Irina Dohse (dohse@online.de)