Die unechte Teilortswahl ist in der Gemeinde Wutöschingen bald Geschichte. Nach intensiver Diskussion hat der Gemeinderat mit einer knappen Mehrheit für die Abschaffung des Systems gestimmt, das seit der Gemeindereform genutzt wird. Bei dieser historischen Entscheidung sprachen sich acht Ratsmitglieder für die Abschaffung aus, sieben Räte votierten für die Beibehaltung, zwei enthielten sich. Der Beschluss für die notwendige Änderung der Hauptsatzung, um die unechte Teilortswahl aufzuheben, erging dann aber einstimmig.

Es gab wegen der unechten Teilortswahl immer wieder Diskussionen. Auf Antrag von zwei Gemeinderäten war das Thema erneut auf die Tagesordnung gekommen. Die unechte Teilortswahl birgt Vor- und Nachteile, erklärte Bürgermeister Rainer Stoll, bevor er das Thema zur Diskussion freigab. „Ein Vorteil ist die garantierte Sitzzahl für jeden Ortsteil, was aber ebenso wieder Segen, wie Fluch sein kann. Die Abschaffung der unechten Teilortswahl wird das Wählerverhalten verändern, aber es ist nicht vorhersehbar, ob dies zugunsten oder zulasten von Hauptort oder Ortsteilen geschehen wird.“ Der Bürgermeister zeigte sich neutral und kündigte vor der Beschlussfassung an, dass er sich enthalten wird. „Wir von der Verwaltung gehen mit jeder Entscheidung des Gemeinderates herzlich gerne mit“, erklärte er.

„Ich persönlich war immer froh, dass aus den Ortsteilen, die ich nicht so gut kenne, jemand in unserem Gremium saß, der dort zu Hause ist, bin aber trotzdem hin und her gerissen, finde die Entscheidung Abschaffung oder Beibehaltung sehr schwierig“, erklärte Rita Billich (CDU). Ebenso gespalten zeigte sich Markus Büche (Freie Wähler), resümierte aber: „Der risikolosere Weg, um die Chancen für das Stimmrecht in meinem kleineren Heimatsortsteil zu erhalten, ist für mich die Beibehaltung der unechten Teilortswahl.“

Auch Alexander Bulz (CDU) sieht die Vorteile der Abschaffung noch nicht so richtig und würde sie lieber beibehalten. Ein beträchtlicher Anteil der Gemeinderäte zeigte sich während der Diskussion ambivalent, was sich in der Aussage von Florian Burkard (CDU) widerspiegelte: „Vom Gefühl her finde ich unsere Gemeinde wirklich nahe beieinander, meine Tendenz ist ganz leicht in die Richtung, die unechte Teilortswahl beizubehalten, aber wenn ich die Argumente für die Abschaffung höre, kann ich da auch gut mitgehen.“

Matthias Büche (Freie Wähler) sprach sich deutlich für die Abschaffung aus und zeigte Beispiele von vergangenen Wahlen auf, bei denen die unechte Teilortswahl verhindert hat, dass Kandidaten, die von den Wählern viele Stimmen erhalten haben, einen Sitz im Gemeinderat erhielten. Gerd Vogelbacher (CDU) fragte, wieso immer wieder über die Abschaffung diskutiert werden muss. Die Antwort war für Stefan Ruppaner (Freie Wähler), klar: „Weil wir als Gesamtgemeinde doch immer stärker zusammenwachsen und sich immer mehr zeigt, dass wir eine unechte Teilortswahl nicht mehr brauchen.“

Achim Würth (Grüne) schloss sich an: „Die unechte Teilortswahl spaltet die Gemeinde völlig unnötig. Wir sind als Gemeinde so gut zusammengewachsen, haben ideale Strukturen und unser Gemeinderat entscheidet wirklich immer zum Nutzen der Gesamtgemeinde.“ Außerdem sieht Würth das Problem, dass die Partei und nicht der Kandidat im Fokus steht. Diesen Punkt bekräftigte Bürgermeister Stoll: „Die Person selbst wird bei der unechten Teilortswahl erst in zweiter Linie betrachtet, vorrangig zählen die Stimmen auf der Liste. Da können schon Ergebnisse herauskommen, die man eigentlich nicht haben möchte.“

Niklas Nüssle (Grüne) regte an, darüber nachzudenken, wie eine solche Diskussion verlaufen würde, wenn das Land die unechte Teilortswahl für alle Gemeinde ersatzlos abschaffen würde. Persönlich sei er bei dem Thema aber emotionslos: „Ich lebe zwar im kleinsten Ortsteil der Gemeinde, mache mir aber wegen der Kandidatenverteilung keine Sorgen, denn unser Ratsgremium hat wirklich immer die Gesamtgemeinde im Blick.“ Diese Ansicht zieht sich durch den gesamten Gemeinderat, der sich darin einig ist, dass weder Parteien noch Ortsteile bei Entscheidungen eine Rolle spielen.