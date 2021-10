von Sandra Holzwarth

Mit der Sommerferienbetreuung in Wutöschingen hat sich der Gemeinderat beschäftigt. Obwohl die Belegung der dreiwöchigen Kindergarten- und Grundschulkinderbetreuung 2021 nicht so hoch war wie in Vorjahren und ein höheres Defizit entstanden ist, befürwortete der Gemeinderat einstimmig die Fortführung. „Dass wir in diesem Jahr nicht die Zahlen aus früheren Jahren erreicht haben, ist der Corona-Pandemie geschuldet. Viele Eltern waren vorsichtig und haben ihre Kinder lieber zu Hause behalten“, erklärte Bürgermeister Georg Eble. Das höhere Defizit entstand auch, weil mehr Ferienjobber eingesetzt wurden, um die Gruppen zu verkleinern. Die Grundschüler wurden von Fereinjobbern betreut, die Kindergartenkinder von Erziehrinnen im Kindergarten Degernau.

Die Entwicklung

Seit 2005 gibt es die Sommerferienbetreuung. In den ersten Jahren wurden Kinder von drei bis acht Jahren in einem Kindergarten vier Wochen betreut. Neben den Kindergartenkindern fanden Geschwister, die nicht älter als acht Jahre waren, Aufnahme. Das Angebot wurde stetig an den Bedarf angepasst. Erstmals 2008 bot die Gemeinde in Absprache mit den Kindergartenleiterinnen eine Betreuung von Grundschulkindern, unabhängig von Geschwistern, an. Für Kinder von sieben bis zehn Jahren wurde eine zweite Gruppe in der Grundschule Wutöschingen eingerichtet. Nachdem die Kindergartenferien 2015 verkürzt wurden, hat der Gemeinderat die Ferienbetreuung von vier auf drei Wochen reduziert.

Die Bilanz 2021

Die Bilanz von 2021 stellte Eble nun vor: Die Mindestteilnehmerzahl von je 15 Kindern wurde bei den Grundschülern erreicht, bei den Kindergartenkindern nicht. Im Durchschnitt aller drei Wochen wurden 23 Kinder betreut. Den Gebühreneinnahmen von 2250 Euro stehen Personalkosten von 3707 Euro gegenüber. „Im Vergleich zum Vorjahr ist eine deutliche Steigerung der Personalkosten zu verzeichnen, was damit zusammenhängt, dass in diesem Jahr nicht nur eigenes Kindergartenpersonal, sondern auch Ferienjobber eingesetzt wurden und aufgrund der Corona-Pandemie insgesamt mehr Personal eingesetzt werden musste, um die Gruppen auch räumlich zu entzerren“, erklärte Eble. Für die Betreuung in der Grundschule wurden wie in den Vorjahren Ferienjobber eingesetzt, was Kosten von 4175 Euro nach sich zog. Abzüglich der Einnahmen von 1410 Euro verbleibt ein Defizit von 2765 Euro. „Für den Urlaubsanspruch der Erzieherinnen, die in der Ferienbetreuung eingesetzt waren, wurde bisher teilweise der Einsatz von Vertretungen notwendig. Wir gehen jedoch in diesem Jahr davon aus, dass diese Vertretungen intern oder im Verbund mit unseren anderen Kindergärten aufgefangen werden können“, erklärte Eble. Seit 2005 unverändert wurde eine Gebühr von 3 Euro pro Tag und Kind erhoben.