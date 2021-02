Wutöschingen vor 5 Stunden

Ein närrischer Gruß fürs Rathaus: 17 Vereine in Wutöschingen geben Startschuss für die heiße Phase

Den Startschuss zur heißen Phase der Fastnacht am schmutzigen Donnerstag gaben gleich 17 Vereine in Wutöschingen. Allerdings coronakonform per Online-Absprache und mittels zweier Abgesandter.