von Sandra Holzwarth

Für den Bau des neuen Schulhauses musste der Spielplatz an der Wutachstraße in Wutöschingen vor zwei Jahren weichen. Für die schweren Baufahrzeuge konnte keine andere Möglichkeit gefunden werden, um zur Baustelle zu gelangen. Doch nach dem Abschluss der Bauarbeiten kommt der Spielplatz bald an seinen angestammten Platz zurück und das in ganz neuem Glanz.

Die Kosten Die Gesamtkosten für den neuen Spielplatz belaufen sich auf 187.500 Euro. Im Zuge der Neugestaltung der Außenanlagen der benachbarten Schule war im Zusammenhang mit dem Neubau der Sekundarstufe 2 eine Kosteneinsparung von rund 86.000 Euro möglich. Diese Mittel werden jetzt in die Neugestaltung des Spielplatzes fließen, denn die Notwendigkeit steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Neubau.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Landschaftsarchitekt Christian Burkhard vom Büro Burkhard und Sandler aus Hohentengen die Planung für die Neugestaltung vor. Im Vorfeld hatte Bürgermeister Georg Eble den Gemeinderat bereits darüber informiert, dass die bisherigen, 20 Jahre alten und mehrfach instandgesetzten Spielgeräte größtenteils in marodem Zustand waren und nicht, wie ursprünglich geplant, nach der Bauphase wieder aufgebaut werden können.

„Da dieser Spielplatz in der Vergangenheit immer gut frequentiert war, wäre es schade, wenn er nicht mehr aufgebaut wird“, sagte der Bürgermeister. Der Gemeinderat sah das ebenso und stimmte einer Neuplanung zu. Der Entwurf, den Landschaftsarchitekt Burkhard präsentierte, gefiel dem Rat und fand Zustimmung. Der Spielplatz wird auf einer leicht veränderten Fläche realisiert, weil die ehemalige Baustraße als Feuerwehr- und Unterhaltszufahrt erhalten bleiben wird.

Zentrales Element wird ein großer Kletterpark aus Holz, mit zahlreichen Netzen, Balancierstämmen, Podesten und einer Rutsche, die aus dem bisherigen Bestand übernommen werden kann. Ein weiteres Glanzlicht ist ein neun Meter langes Trampolin, an dem auch ältere Kinder noch große Freude haben werden. Eine Sandbaustelle mit Sandbagger, eine Wippe und Schaukel aus Holz sowie ein Reck ergänzen das Angebot. Um die bestehenden Bäume werden Sitzpodeste realisiert und an Bank-Tisch-Elementen kann gegessen und gesessen werden.

Auf einen Nassbereich mit Wasserpumpe wurde in der Planung aus Kostengrünen verzichtet. „Dafür hat der Spielplatz mit dem großen Trampolin und einer Eltern-Kind-Schaukel aber zwei besondere Highlights, die es noch auf keinem anderen Spielplatz der Gemeinde gibt“, sagte Eble. Vorgesehen ist eine Bepflanzung, die den Naturcharakter des Spielplatzes unterstreicht, der mit viel Holz, Sand und rundem Kiesel realisiert wird, und später auch Schatten spendet.

Trotz stetigem Blick auf die Kosten ließ die Berechnung mit 187.509 Euro den Gemeinderat schwer schlucken. Einsparpotenzial bietet nur das Trampolin, auf das ungern verzichtet wird. Die Frage von Gemeinderat Alex Sitter (SPD), welche Bäume gepflanzt werden, um ausreichend Schatten zu haben, beantwortete Christian Burkhard: „Es sind Bäume zweiter Ordnung geplant, die 15 bis 18 Meter hoch werden.“ Der Gemeinderat befürwortete die Planung und die außerplanmäßigen Kosten von rund 100.000 Euro einstimmig. Noch in diesem Jahr sollen Angebote eingeholt werden, damit im Frühjahr die Arbeiten beginnen können.