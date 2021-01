von Yvonne Würth

Die Anfänge

Walter Stritts närrische Anfänge an seinem neuen Wohnort entstanden 1976 durch die Idee, den Überfall auf die Sparkasse Wutöschingen beim Schwerzener Fasnachtsumzug 1977 darzustellen. Nachdem er im Oktober 1980 bei den Gwaagen eingetreten war, hatte Stritt verschiedene Tätigkeiten übernommen, bis er 1985 den Posten des Stellvertreters und von 1987 bis 2009 den Posten des Vorsitzenden übernahm.

Der Gwaag Die zentrale Figur der Schwerzener Fasnacht ist der Gwaag, ein Rabe. Gerne brüsten sich die Narren mit der hohen Intelligenz der Vögel in Abgrenzung zu den weiteren närrischen Figuren der Gemeinde Wutöschingen, denn der harmlose Spott unter den Dörfern gehört mit dazu, vor allem in der fünften Jahreszeit.

Meilensteine der Zunftgeschichte

Die Modernisierung der Zunftstube mit Küche und Toilettenanlage zwischen 2005 und 2009 sowie der Ausbau für den Zunftmeisterempfangsraum fiel in Walter Stritts Amtszeit. Außerdem gehörte er zum Team der Narrenzeitung seit 1986. Am Bunten Abend 2006 wurde Walter Stritt zum Ehrenmitglied, an der Hauptversammlung 2010 zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Um den Vorgarten an der Zunftstube und das Fegen der Straße bei der Zunftstube kümmert sich Walter Stritt seit 2000 und hilft auch heute noch bei allfälligen Arbeiten mit. Nach närrischen 22 Jahren als Zunftmeister übergab er das Zepter 2009 an seinen Nachfolger Roland Reckermann. In dessen Fußstapfen traten 2019 Tobias Büche und Markus Germann als Doppelspitze. In der Vereinsgemeinschaft Horheim-Schwerzen beschäftigt sich Walter Stritt seit dem Jahr 2000 mit den Belangen rund um die Gema und schreibt seit 2004 die Sitzungsprotokolle.

Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg

Im Jahr 2005 wurde Walter Stritt von Bürgermeister Georg Eble die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg überreicht.

Die Narrenzunft Gwaag Schwerzen bei einem vergangenen Fasnachtsumzug. In diesem Jahr fällt das Spektakel wegen Corona aus. | Bild: Yvonne Würth

Umzugs-Spektakel

Seit Ende der 1980er Jahre gehört der Umzug in Schwerzen am Sonntag vor der Fasnacht zum wichtigen Termin der Narren im Landkreis. Seit der Premiere 1990, bei dem bei strahlendem Sonnenschein und warmen Temperaturen tausende Besucher zu verzeichnen waren, wird die Durchgangsstraße für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Das nächste Narrentreffen in Schwerzen mit über 60 Gruppen findet voraussichtlich am 20. Februar 2022 statt.

Spenden für Soziales

Bereits 2004 floss Geld für die Senioren als „Lamentier-Obolus“, da Walter Stritt es satt hatte, beim Zunftmeister-Empfang in Wutöschingen immer die Klagen über das schöne Wetter beim Umzug in Schwerzen und das schlechte Wetter beim Umzug in Wutöschingen anhören zu müssen. 2006 ging die Narrenzunft Gwaag dazu über, anstelle von Präsenten zum Zunftmeisterempfang Geld für einen karitativen Zweck zu sammeln. Um Geld aus der Zunftkasse ergänzt, erhielten die Senioren im Pflegeheim Wutöschingen eine Zuwendung bei einem unterhaltsamen Nachmittag. Weitere Spenden gab es 2013 für das Kinderheim Hella Doll in Murg sowie 2015 und 2019 für die Wutachschule in Tiengen für Kinder mit Körperbehinderungen.

