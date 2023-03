Das bundesweite Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ war Thema in der jüngsten Sitzung des Egginger Gemeinderats. Der Rat beschloss die Beteiligung an diesem Förderprogramm einstimmig.

Bei diesem Programm des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft soll durch die Einhaltung von zwölf Kriterien die Klimaanpassungsfähigkeit des Walds über einen Zeitraum von zehn Jahren erhöht werden. Für die Umsetzung der Voraussetzungen sieht das Förderprogramm einen jährlichen, flächenbezogenen Förderbetrag für Waldbesitzer vor, der sich für die Gemeinde Eggingen auf circa 35.000 Euro beläuft.

Tom Drabinski, Gebietsleiter Ost des Kreisforstamtes Waldshut, stellte das Förderprogramm vor und erklärte, was für die Gemeinde wichtig sei. Viele dieser Kriterien werden laut Forstamt im Gemeindewald schon umgesetzt, bis auf zwei Punkte: Punkt acht sieht eine Ausweisung von mindestens xx Habitatbäumen pro Hektar vor, das sind Bäume mit ökologischer Wertigkeit wie einer Spechthöhle. Für die Gemeinde wären das ungefähr 1700 Bäume, die innerhalb von zwei Jahren ausgewiesen werden müssen.

Das zwölfte Kriterium fordert das Ausweisen einer Stilllegungsfläche von fünf Prozent, was für die Gemeinde ungefähr 18 Hektar wären. Auf der stillgelegten Fläche wird für 20 Jahre auf Holznutzung verzichtet. Laut Drabinski werden sich die Kosten für die Umsetzung der Kriterien auf circa zwei Prozent des Förderbetrags belaufen. Die Gemeinde könne jederzeit austreten, aber müsse dann den gesamten erhaltenen Förderbetrag mit Zinsen zurückzahlen.

Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes brachte der Bürgermeister Karlheinz Gantert beschädigte Fensterscheiben in der Gemeindehalle und dem Pfarrsaal zur Sprache. Insgesamt seien es drei kleinere Scheiben und eine große Scheibe der Fensterfront der Gemeindehalle, die repariert oder ersetzt werden müssten. Woher die Schäden stammten, sei unbekannt. Die Reparaturkosten für die kleineren Fenster betragen circa 3000 Euro und wurden einstimmig beschlossen, Gemeinderat Holger Albicker enthielt sich. Der Schaden des großen Fensters stammt vermutlich von einem Kleinkaliber, aber es wurde nur die äußere Scheibe beschädigt. Der Ersatz des Fensters kostet ungefähr 5000 Euro. Holger Albicker enthielt sich der Abstimmung, Bürgermeister Gantert und Gemeinderat Jürgen Fischer stimmten gegen die Reparatur. Fünf Gemeinderäte stimmten für eine Reparatur. Anschließend erwähnte Bürgermeister Gantert, dass laut Pfarrer Klotz eine kaputte Glocke der Unteregginger Kapelle entfernt wird. Da die Gemeinde für die Uhrenanlage zuständig ist, stellte sich die Frage, ob der Glockenschlag in Untereggingen für die Uhr ausgesetzt werden soll. Da es allerdings in Untereggingen keinen Uhrenschlag gibt, sei die Frage erledigt.