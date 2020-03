von Yvonne Würth

Unter dem Motto „#Zemmehebe – Gemeinsam packen wir das!, Zusammenhalten – aber: Abstand halten!“ appelliert Bürgermeister Karlheinz Gantert an die Mitbürger, Jugendliche und Kinder aus Eggingen, sich an die aktuellen Corona-Regeln zu halten. „Halten Sie sich an die Regeln, die uns bis jetzt schon auferlegt worden sind. Es liegt nun an Ihnen persönlich, ob die von der Regierung bereits beschlossenen Maßnahmen und Einschränkungen ausreichen, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen!“ Bürgermeister Karlheinz Gantert möchte gemeinsam mit den Bürgern „miteinander und füreinander“ den erforderlichen Beitrag dazu leisten, dass die Verbreitung des Virus baldmöglichst eingedämmt werden kann.

Hochrhein/Südschwarzwald Kapazitäten, Abläufe und Hintergründe: Die Details des medizinischen Versorgungskonzepts im Kreis Waldshut Das könnte Sie auch interessieren

Kindergartengebühren werden zurückerstattet: Seit Dienstag, 17.März, müssen die Eltern und Erziehungsberechtigten die Kinder zu Hause behalten aufgrund der Verordnung der Landesregierung. Hier kommt die Gemeinde den Eltern entgegen. Für die Dauer, in der die Kinder nicht im Kindergarten Regenbogen Eggingen betreut werden, werden keine Kindergartengebühren erhoben beziehunsweise werden diese zurückerstattet oder gestundet. „Da wir alle nicht wissen, wie lange dieser Zustand anhalten wird, bitte ich um Verständnis, dass ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine verlässlichen Angaben sowohl über die Art (Erstattung, Stundung) den Zeitraum und die Höhe machen kann.“

Waldshut-Tiengen Virus als Herausforderung: Wie die Sozialstationen am Hochrhein mit der Corona-Krise klarkommen Das könnte Sie auch interessieren

Aktuelle Corona-Informationen im Internet: Um den Bürgern die neuesten Informationen über die Corona-Pandemie von Bundes- Landes- oder Kreisebene schnell mitteilen und zukommen zu lassen, wurde auf der Gemeinde-Homepage die Seite „Corona„ erstellt. Diese wird mehrmals täglich seit dem 13. März aktualisiert. Diverse Downloads wie die Bescheinigung für Berufspendler sind ebenfalls abrufbar.

Bad Säckingen Auch in der Corona-Krise gibt es weiterhin günstiges Essen für Bedürftige, nur nicht direkt im Tafelladen in Bad Säckingen Das könnte Sie auch interessieren