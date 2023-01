von Lucia van Kreuningen

Wird der weithin bekannte Klang der Glocken der Egginger Pfarrkirche bald nicht mehr erschallen? Dass dies im Raum steht, mit dieser Hiobsbotschaft konfrontierte Pfarrer Karl Michael Klotz von der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen-Heilig Kreuz die Seniorinnen und Senioren des Seniorenkreises „Club der Weisen“ bei der diesjährigen Hauptversammlung.

Dieser Botschaft war die eigentliche Hauptversammlung mit Neuwahlen vorausgegangen. Bei diesen Neuwahlen hatten alle bisherigen Amtsinhaber zugestimmt, ihre Ämter weiter zu führen und so hatte Bürgermeister Karlheinz Gantert keinerlei Mühe, sein Amt als Wahlleiter auszuüben. Sein Rückblick fiel jedoch umfangreich aus, denn obwohl während der Corona-Zeit sehr vieles verschoben werden musste, lief es in der Gemeinde trotzdem weiter.

Die Glocken Die Glocken die sich im Glockenturm der Pfarrkirche St. Gallus in Obereggingen befinden sind in den Jahren 1948/49 in Neu Ulm gegossen und am 4. September 1949 in Obereggingen geweiht und wieder in den Kirchturm verbracht worden. Die große Glocke hat ein Gewicht von 634 Kilogramm und einen Durchmesser von 107 Zentimetern und ist in G gestimmt, die zweite Glocke hat ein Gewicht von 261 Kilogramm und einen Durchmesser von 81,7 Zentimeter und ist in C gestimmt und die dritte Glocke hat ein Gewicht von 350 Kilogramm und einen Durchmesser von 89,7 Zentimeter und ist in B gestimmt. Die vierte Glocke, die im Zweiten Weltkrieg nicht wegtransportiert worden war, ist in D gestimmt und wiegt 195 Kilogramm mit einem Durchmesser von 68 Zentimeter.

Wie die Egginger Senioren es gewohnt sind, hatte Gantert einen Jahresrückblick dabei und diesen begann er gleich mit dem Zitat „eine Krise jagt die andere.“ So stellte sich nach der Corona-Krise mit dem Krieg in der Ukraine gleich die Energie-Krise ein und damit auch die finanziellen Schwierigkeiten in welche potentielle Häuslebauer, die bereits einen Bauplatz auf dem neuen Bebauungsgelände „Rosenäcker“ erworben hatten, geraten sind und diese dann zurückgeben mussten wie auch die Unterbringung der Ukrainischen Flüchtlinge ein.

Erfreulich waren hierzu die Spendenaufrufe innerhalb der Gemeinde und so kam ein Betrag von 12.500 Euro zusammen, der für diese Menschen verwendet werden kann. Die statistischen Zahlen, die Gantert mitgebracht haben, zeigten auf, dass 14 Geburten zu verzeichnen waren. Im Januar gab es in Eggingen noch 1786 Einwohner und zum 31. Dezember ganze 1800. Den 14 Geburten standen zwölf Todesfälle gegenüber und 38 Kirchenaustritte waren zu verzeichnen.

Pfarrer Klotz brachte dann die Mitteilung, dass drei der Kirchenglocken vermutlich rausgenommen werden müssen. Es wurde festgestellt, dass diese Glocken an den Stellen, wo der Klöppel aufschlägt, große Dellen haben und da eventuell reißen könnten. Ob dann die Glocken erneuert werden, darüber wird noch im Stiftungsrat diskutiert. Die Frage wird sein, wie soll eine solche Anschaffung finanziert werden.

Eine Erklärung für den schlechten Zustand der Glocken, hatte Pfarrer Klotz auch parat. Das Geläut stammt aus der Nachkriegszeit und wurden damals aus extrem günstigen Mitteln hergestellt. Pfarrer Klotz bezeichnete diese als „Schrott“.