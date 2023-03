„Die Bude ist voll, trotz des schlechten Wetters“, freute sich Karl-Heinz Silbereis, Vorsitzender für sportliche Belange bei der Spvgg Wutöschingen. Immerhin waren 73 Mitglieder zur Hauptversammlung ins Sportheim gekommen. Das Fazit aller Ressorts fiel trotz eines Defizits in der Vereinskasse positiv aus. Silbereis konnte erfreut feststellen: „Wir sind auf einem guten Weg.“

Bei den gut vorbereiteten Vorstandswahlen hatte Bürgermeister Georg Eble als Wahlleiter ein leichtes Amt. Für den nach sechs Jahren aus dem Amt geschiedenen Heiko Kaiser wurde einstimmig der bisherige Jugendleiter Rainer Elsäßer als Vorsitzender für den Bereich Vereinsheim und Veranstaltungen gewählt. Der zuletzt vakante Posten des dritten Vorsitzenden wurde durch die Wahl von Moritz Maier wieder besetzt. Für den ins Vorstandsteam aufgerückten Elsäßer übernimmt Thomas Gaßmann das Amt des Jugendleiters. Alle weitern zu wählenden Vorstandsmitglieder (Infobox) wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Karl-Heinz Silbereis zeigte sich mit der Entwicklung des Vereins sehr zufrieden. Die Zahl der Mitglieder konnte in den beiden zurückliegenden Jahren um 75 auf nun 380 gesteigert werden. Der gesellschaftliche Höhepunkt war 2022 das nachgeholte Festbankett zum 100-jährigen Bestehen der Sportvereinigung. Er gab in einem Zeitraffer-Film einen Überblick über den Fortschritt der umfangreichen Sanierungsarbeiten für die Sportanlage. Nach dem Spatenstich am 5. April 2022 kamen die Arbeiten am neuen Kunstrasenplatz wunschgemäß voran, am 13. August konnte das erste Spiel hier ausgetragen werden. Wann der Rasenplatz genutzt werden kann, ist offen, da er erst im April dieses Jahres angesät werden kann, so der Vorsitzende. Vereinsmitglieder investierten bisher 570 Arbeitsstunden in den Neubau der Anlage. Bürgermeister Eble lobte die Zusammenarbeit mit Silbereis bei diesem Projekt ausdrücklich: „Ohne ihn wäre das nicht so glatt gelaufen.“ Trotz der Förderung durch den Bund mit rund einer Million Euro, werde die Gemeinde wohl bis zu 900.000 Euro zusätzlich finanzieren müssen. „Aber diese neue Sportanlage trägt auch zum positiven Image der Gemeinde bei“, betonte Eble.

Patrick Budde (Spielausschuss) zeigte sich erfreut über die sportliche Entwicklung der 47 Aktiven in zwei Aktivmannschaften und einem Frauenteam. Der Rücktritt von Trainer Markus Hofer wurde durch die Interimslösung mit Mark Kaiser kompensiert. Zur neuen Runde wird Carmine Marinaro (Lauchringen) die erste Mannschaft in der Kreisliga A trainieren. Die Reserve belegt momentan in der Kreisliga C, Staffel 6, den zweiten Platz. Deutliche Fortschritte seien beim 2021 gegründeten Frauenteam zu verzeichnen, das von Stefan Vogelbacher trainiert wird.

Gleich zwei Meistertitel heimsten Jugendmannschaften der Spvgg (C und E-Jugend) im vergangenen Jahr ein. Das erfüllt Jugendleiter Rainer Elsäßer mit Stolz, wie er sagt. Derzeit betreuen 23 Trainer 140 Kinder und Jugendliche in sieben Altersklassen, teilweise in Spielgemeinschaften mit dem VfR Horheim und SV Eggingen.

Es gibt einen Wermutstropfen: Das Jahr 2022 schloss die Spvgg Wutöschingen mit einem Minus von 8200 Euro ab, dennoch sprach Michael Faller bei der Vorstellung des Kassenberichts von einem verkraftbaren Defizit. Wie wichtig das Sponsoring für den Verein geworden ist, machte Christoph Büche deutlich. Zusammen mit seinem Team konnte er für die Bandenwerbung 97 Werbepartner gewinnen, 62 sind neu hinzugekommen. Die Einnahmen hierfür betragen jährlich rund 17.000 Euro. Aus dem digitalen Verkauf von Feldern auf dem Kunstrasenplatz kamen bisher 26.000 Euro auf das Vereinskonto. Über die Ehrungen von Vereinsmitgliedern werden wir noch berichten.