Duftende Kräuterbüsche für Minis und SeniorenFünf Frauen der Siedlergemeinschaft Wutöschingen haben auch in diesem Jahr zum Patrozinium der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Degernau Kräuterbüsche gebunden. In zwei Stunden schafften (von links) Erika Edinger, Silvia Kaiser, Brunhilde Donig, Jeannette Ebner und Irina Dohse 71 Sträuße aus Blumen und Kräutern. Rund die Hälfte davon ging an die Ministranten in Degernau. Gegen eine Spende konnten Kirchenbesucher nach dem Gottesdienst die Kräuterbüsche erstehen. Die andere Hälfte ging an betagte Mitglieder und Senioren in der Gemeinde, die sich sehr darüber freuten. Bild: Gerald Edinger | Bild: Edinger, Gerald