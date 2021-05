von Yvonne Würth

Ein knapp dreistündiges Unwetter mit Gewitter, starkem Regen und Hagel tobte am Mittwochnachmittag über Eggingen.

Blühende Obstbäume zerstört

Wer direkt im Anschluss an die Eisheiligen dieses Jahr in Eggingen die Balkonpflanzen herausgestellt hatte, wurde schwer enttäuscht, denn das Unwetter am Mittwoch hatte nicht nur einen weißen Teppich hinterlegt, sondern viele blühenden Pflanzen beschädigt.

Der Birnbaum mit geschädigtem Fruchtansatz bei Hobbygärtnerin Conny Pulito nach dem Unwetter. | Bild: Conny Pulito

Hobbygärtnerin Conny Pulito aus Eggingen hat Fotos von ihren Obstbäumen gemacht: „Bei uns sieht es nach dem Hagel gar nicht gut aus, alle Obstbäume sind regelrecht zerfetzt. So einen langanhaltenden Dauerhagel habe ich bis jetzt noch nicht erlebt, ich denke, solche Unwetter werden wir zukünftig öfter haben.“

So sehen die übrigen Pflanzen aus nach Hagel und Starkregen am 19. Mai in Eggingen | Bild: Conny Pulito

Wasser in der Werkstatt

Der Sturzregen führte zu einem Feuerwehreinsatz. Kommandant Martin Büche erklärte auf Nachfrage, warum die Kameraden ausrücken mussten: „Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, das Oberflächenwasser vom Haselberg läuft durch die Bergstraße ab, wenn es dann in kurzer Zeit so viel regnet wie gestern dann packt das der Einlauf ins Rohr nicht mehr und dann läuft es über die Straße ab.“

Das Wasser lief die Straße herunter und in das Industriegebiet am Kanal in eine Werkstatt herein, das Haus daneben wurde ganz knapp verfehlt. „Hatten wir ja schon öfter, rund drei bis viermal die letzten 20 Jahre“, erläutert er weiter. Die einzige Möglichkeit, hier für den nächsten Sturzregen tätig zu werden, sei die Verlegung eines Rohres mit größerem Durchmesser. Doch die nötigen Arbeiten dafür stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen.

Das Thema Hochwasserschutz beschäftigt den Gemeinderat regelmäßig, die letzte große Maßnahme stellt der „intelligente Spielplatz“ in der Parkanlage Ortsmitte dar, der entlang des Mauchenbachs verwirklicht wurde. Hier wurde das vermehrte Wasseraufkommen nach dem Sturzregen wie geplant im Bereich des Hochwasserrückhaltebeckens aufgenommen, ohne Schaden anzurichten.

Eisheilige im Mai

Zu den Eisheiligen zählen mehrere Namenstage von christlichen Heiligen im Mai, an denen Bauernregeln zufolge die letzten Frostnächte des Frühjahrs möglich sind. Von Dienstag, 11. Mai bis Samstag, 15. Mai, war mit den Eisheiligen Mamertus, Pankratius, Servatiius, Bonifatius und Sophia war also mit Kaltlufteinbrüchen zu rechnen, obwohl der Frühling längst Einzug gehalten hat.

Nach den Eisheiligen folgt die Schafskälte, zwischen dem 4. und 20. Juni gibt es in Mitteleuropa oft, wenn auch nicht jedes Jahr, einen Kälteeinbruch. Der Namen trägt diese Wetterlage nach den Schafen, die traditionell bis dahin bereits geschoren wurden und für die der Kälteeinbruch bedrohlich werden kann, Muttertiere werden daher erst nach Mitte Juni geschoren.