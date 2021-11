Die Gestaltung von Friedhöfen ist ein sensibles Thema und die Bestattungskultur befindet sich momentan in einem Wandel. Die Nachfrage nach Urnenbestattungen ist deutlich gestiegen. Dem trug der Gemeinderat bereits vor zehn Jahren Rechnung, als drei individuell gestaltete Urnentürme auf der Grabanlage in Wutöschingen aufgestellt wurden.

„Taubenschlag“, werden sie in der Bevölkerung etwas despektierlich genannt, erzählte Bürgermeister Georg Eble in der jüngsten Sitzung. Dennoch sei der Vergleich nicht völlig unpassend, werde dieses Angebot doch stark nachgefragt. Derzeit sind von 72 vorhandenen Nischen noch 18 frei. Es bestehe also Bedarf, die Anlage zu erweitern, so Eble.

Die drei bestehenden Urnentürme wurden von Landschaftsarchitekt Christian Burkard geplant, er übernahm auch die planerische Gestaltung der nun vom Gremium einstimmig beschlossenen Erweiterung. Die Kosten hierfür belaufen sich nach seinen Berechnungen auf 82.354 Euro. Vor zehn Jahren lag diese Summe noch bei rund 47.000 Euro, wie der Rathauschef informierte.

Zu den drei Türmen mit jeweils 18 Nischen für Einzel- oder Doppelnutzung, sollen nun drei weitere Urnentürme in Richtung Neubaugebiet hinzukommen. Voraussetzung für die Überplanung war, die Abräumung von sechs Doppelgräbern, die an die bestehende Anlage angrenzen und bei denen die Ruhezeit von 20 Jahren noch nicht abgelaufen ist. „Alle Angehörigen stimmten dankenswerter Weise einer vorzeitigen Abräumung zu“, sagte Bürgermeister Eble.

Nun können die drei weiteren Türme mit 72 Nischen erstellt werden. Die Gestaltung richtet sich an den bereits bestehenden Urnentürmen aus, wie Planer Burkard erläuterte. Er hält es „für den besten Platz, den es auf diesem Friedhof dafür gibt.“ In seiner Planung fällt der derzeit noch bestehende Verbindungsweg weg, die Befestigung des Bodens habe sich bewährt und werde in gleicher Weise mit einem grau eingefärbten „Saibro-Belag“ für die Erweiterung übernommen. Bei der Anlage ist eine Pflanzinsel mit Stauden und Baumbepflanzung vorgesehen, erläuterte Burkard.

Im Vorfeld gab es im Rathaus Überlegungen, entlang der bestehenden Mauer, an der sich Urnen-Erdgräber befinden, eine Urnenanlage zu errichten. „Davon haben wir abgesehen, schon die Erweiterung Richtung Neubaugebiet war wegen des instabilen Hangs eine Zitterpartie“, erklärte Eble.

Der Bürgermeister hat die Anregungen aus der Bevölkerung wahrgenommen, einen Friedwald anzulegen. Hier hat er wegen sich häufender Sturmereignisse große Bedenken. „Was ich mir vorstellen könnte, wäre die Gestaltung eines Teils von einem Friedhof in dieser Art – zum Beispiel in Horheim!“