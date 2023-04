Der Radsportverein Ofteringen wird dieses Jahr 110 Jahre alt. Der Auftakt der Feierlichkeiten ist das Festbankett am morgigen Samstag, 15. April, um 18.30 Uhr in der Klosterschüer in Ofteringen. Der Vorsitzende Andreas Merk (seit 2011 im Amt) und sein Team werden mit einem Sektempfang die angemeldeten Mitglieder begrüßen. „Es macht mich glücklich, als Vorstand unseres Vereins zusammen mit meiner einzigartigen Vorstandschaft und vielen motivierten Mitgliedern das 110-jährige Jubiläum dieses Jahr feiern zu dürfen. 110 Jahre – darauf dürfen wir stolz sein“, sagte Andreas Merk.

Im Anschluss an das Abendessen vom Büfett finden Ehrungen für 25 bis 70 aktive Jahre statt – inklusive einer Ernennung zum Ehrenmitglied. Für Unterhaltung sorgt den ganzen Abend die Gruppe Hopp de Bese mit Oberkrainer-Musik, Countrymusik, Schlagern und Pop-Musik-Ohrwürmern. Hinter Hopp de Bese stecken die Musiker Annette Schlachner (Gitarre, Gesang), Petra Köpfer (Gitarre, Trompete, Gesang), Frank Weber (Tuba, Cajon, Gesang), Christoph Schachner (E-Bass, Trompete, Gesang) und Bernd Ebner (Örgele, Gitarre, Gesang).

„Besonders freue ich mich auf unser vereinsinternes Festbankett mit vielen Ehrungen langjähriger Mitglieder. Wir werden für 25, 40, 50, 60 und 70 Jahre Mitgliedschaft ehren. Auch ernennen wir ein Mitglied zum Ehrenmitglied. Es wird der besondere Auftakt in unser Jubiläumsjahr geben“, sagte Andreas Merk. „Die öffentliche große Party steigt dann vom 14. bis 16. Juli mit unserem dreitägigen Zeltfest und unterhaltsamem Programm. Hier ist allerlei geboten und sicher für jedes Alter etwas dabei“, verspricht der Vorsitzende.