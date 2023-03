Nachdem im vergangenen Jahr die Arbeiten für die Friedhofsneugestaltung vergeben wurden, ging es in der jüngsten Gemeinderatssitzung um die Gestaltung der Urnenkästen. Bürgermeister Karlheinz Gantert hatte eine Musterplatte zur Ansicht dabei. Die Vorderseiten der grauen Granitplatten, die die Urnenkästen abschließen sollen, seien glatt, die Rückseiten rau. Gemeinderat Markus Baumann fragte in diesem Zusammenhang nach, ob es möglich wäre, eine andere Farbe als das vorgeschlagene Grau zu verwenden. Auch Holger Albicker sprach sich dafür aus, weitere Farbmöglichkeiten zu prüfen. Gemeinderat Jürgen Fischer schlug vor, auch Muster für die Beschriftung vorzulegen. Bürgermeister Gantert versprach, sich mit den Planern in Verbindung zu setzen und in einer der nächsten Sitzungen Muster, eventuell sogar Fotos, vorzulegen.

Karlheinz Gantert stellte darüber hinaus die Pläne zur Erweiterung des Untergeschosses an einem bestehenden Wohnhaus im Stöckleweg 13 vor. Die Gemeinderäte signalisierten Zustimmung und ermunterten die anwesenden Bauherren dazu, die Baupläne baldmöglichst einzureichen. Schließlich gab Gantert bekannt, dass am 1. April, und das sei kein Aprilscherz, eine Dorfputzaktion stattfinden soll.