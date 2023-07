Die Mediothek in der Ortsmitte von Wutöschingen feiert am kommenden Freitag, 28. Juli, ihr zehnjähriges Bestehen. Wie Annette Loll, Leiterin der Einrichtung, im Gespräch mit dieser Zeitung erläutert, wird es an diesem Tag eine Spielstraße für Kinder geben. Während der Nachwuchs sich von 14 bis 17 Uhr in der Mediothek vergnügt, können sich die Eltern entspannt im dazugehörenden Lesecafé verwöhnen lassen, das es ebenfalls seit einem Jahrzehnt gibt. Als Sahnehäubchen hat Mevlyde Machado, Chefin des Lesecafés, als Abschluss der kleinen Feier am Abend ein Programm mit Livemusik organisiert.

Die Geschichte der Gemeindebücherei reicht bis ins Jahr 1982 zurück. Damals befand sie sich im Untergeschoss des Rathauses und wurde ehrenamtlich von Horst und Hildegard Merkel engagiert geleitet. Als sich der Plus-Markt aus den Räumen in der Hauptstraße verabschiedete, stand die Verwaltung vor der Aufgabe, neues Leben in diese Räume zu bringen. Im Jahr 2011 wurden im Gemeinderat dann erste Pläne zur neuen Nutzung dieses Gebäudes vorgelegt. Die Gemeindebücherei sollte dort untergebracht werden, im hinteren Teil sollte ein Klassenzimmer mit separatem Eingang entstehen, zur Hauptstraße hin wurde ein Lesecafé geplant.

Nach einer längeren Debatte wurde beschlossen, den ehemaligen Lebensmittelmarkt um einen Anbau (70 Quadratmeter) zu erweitern, und die Bibliothek sollte eine Bühne für kleinere Veranstaltungen erhalten. Für dieses Projekt wurden 1,3 Millionen Euro investiert, hierzu gab es Fördermittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR), außerdem wurden Schulbaufördermittel beantragt. Das wurde möglich, weil die Bibliothek mit der Alemannenschule verknüpft wurde. Der Gemeinderat und Bürgermeister Georg Eble versprachen sich durch diese Maßnahme „eine deutliche Belebung des Ortskerns“.

Zwei Jahre später eröffnete die Gemeindebücherei unter dem Namen Mediothek, nur durch eine Trennwand abgeschirmt entstand das Lesecafé Machado, das seither von Mevlyde „Medi“ Machado geführt wird. Seit dem Umzug wird die Bücher- und Medienausleihe von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen geführt. Zu Beginn war es Beate Süß, die sich aktiv um die Organisation kümmerte. Im Pandemiejahr 2021 übernahm dann Annette Loll die Leitung der Mediothek. Sie erklärt: „Wir konnten nur eine reine Ausleihe anbieten, mehr war unter den Corona-Verordnungen nicht möglich.“

Unterstützt wird Annette Loll von Stefanie Büche sowie einem Dutzend Ehrenamtlicher. Das damals neue Konzept der Ausleihe in neuen Räumen hat sich inzwischen längst etabliert. „Aus der Idee wurde eine tolle Sache. Es ist heute ein Ort, an dem Vielfalt gelebt wird“, schwärmt Annette Loll. Und das bezieht sie nicht nur auf die Ausleihe unterschiedlicher Medien.

Zu den Kunden der Mediothek gehören Kinder, Jugendliche, Erwachsene sowie Senioren – für jeden sei etwas dabei, verspricht Annette Loll: Bücher, DVDs, Spiele. Stolz ist sie darauf, dass die Gemeinde seit dem Start der „Onleihe Dreiländereck“ mit im Boot ist. Sie bietet die Möglichkeit, E-Books, Hörbücher sowie Zeitungen und Zeitschriften im digitalen Format auszuleihen. „Es stehen auch Computer-Theken für die Recherche im Internet kostenlos zur Verfügung“, erläutert die Leiterin der Einrichtung.

Sie freut es, wenn Schulklassen kommen oder Kinder aus dem Kindergarten die Vorlesezeiten zu schätzen wissen. Das Angebot der Mediothek beinhaltet zudem Vorträge, Lesungen, Konzerte und Veranstaltungen bis hin zu Ausstellungen. Auch der Volkshochschule stehen die Räume zur Verfügung. „Es ist immer nett, wenn die Seniorengruppe nach dem Yoga im Lesecafé noch zusammensitzt. Das Café ist eine Bereicherung für die Mediothek“, sagt Annette Loll.