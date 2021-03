von Vanessa Amann

Dafür steht der Verein

Der VfR Horheim-Schwerzen ist 2020 100 Jahre alt geworden, „was wir gerne groß gefeiert hätten“, berichtet deren Vorsitzender Jürgen Simon. 24 Trainer und Betreuer kümmern sich um mehr als 200 aktive Mitglieder in mehreren Jugendmannschaften, zwei Aktiv- und einer Damenmannschaft. „Zuhause Fußball spielen“, soll durch den Verein ermöglicht werden und „allen Altersklassen soll ein zuhause geboten werden, in dem sich jeder Spieler fußballerisch und menschlich weiterentwickeln kann“, beschreibt Simon den Vereinszweck.

Diese Einnahmen fehlen

Der Verein finanziert sich überwiegend durch Einnahmen von Veranstaltungen, doch auch die Erlöse der verpachteten Gaststätte sind ein wichtiges Standbein.

Dafür wird das Geld benötigt

Nur durch mühsam aufgebaute Rücklagen kann der Verein die laufenden Kosten derzeitig stemmen. Ein Teil des Preisgeldes soll deshalb hierfür eingesetzt werden, jedoch sollen auch Jugendtore und Bälle angeschafft werden.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Welche der 75 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes von 500 beziehungsweise 1000 Euro kommen, entscheiden die Leser. Ab Donnerstag, 4. März, bis Sonntag, 21. März, können sie für ihren Verein abstimmen. Anders als in den Vorjahren findet die Abstimmung ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine21) wird am 4. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Sonntag, 21. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2021 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro. Im Bereich der Ausgabe Bad Säckingen werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet. Auch im Bereich der Ausgabe Waldshut werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet.

