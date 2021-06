Eggingen – Die Gemeinde Eggingen zeichnet sich nicht nur durch Charme und Wohnqualität aus, sie präsentiert sich in ihrem Gewerbegebiet auch äußerst betriebsam. Genau genommen hat die 2000-Einwohner-Gemeinde sogar zwei Gewerbegebiete, die rechts und links der Kreisstraße K¦6506 gewachsen sind. Das „alte“, südlich gelegene Gewerbegebiet Grünwiesen umfasst eine Fläche von circa 8,4 Hektar und das „neue“, Gewerbegebiet Vorhaslen nördlich der Kreisstraße hat eine Größe von 4,8 Hektar.

„Wenn man es genau nimmt, ist das Egginger Gewerbegebiet mehr als 145 Jahre alt“, erklärt Bürgermeister Karlheinz Gantert. Seinen Ursprung hat es im Jahre 1876, als sich an der Wutach zwei Schweizer Fabrikanten mit einem Industrieunternehmen ansiedelten, aus der dann im Laufe der Zeit die noch heute existierende Zwirnerei Untereggingen (ZUE) entstand. Die Zwirnerei, die zu Spitzenzeiten rund 200 Mitarbeiter beschäftigte ist heute mit etwa 60 Mitarbeitern noch immer der größte Arbeitgeber in der Gemeinde.

Rund 16 Betriebe haben sich seit den 1970er Jahren im Gewerbegebiet Grünwiesen in der Nachbarschaft der ZUE angesiedelt. Anfang 1990 erfolgte dann der erste Spatenstich im Gebiet „Vorhaslen.“ Bis heute haben dort vier Firmen einen neuen Standort gefunden, zwei weitere Betriebe kommen in den nächsten Jahren noch dazu. Die letzte Erweiterung des Gewerbegebiets war 2019; es umfasste das Baugebiet „Vorhaslen II“ mit einer Größe von circa 2,2 Hektar. Derzeit stehen von Seiten der Gemeinde keine Gewerbeflächen mehr zum Verkauf.

„Die beiden im Bereich „Vorhaslen II“ noch frei stehenden Gewerbeflächen sind verkauft und sollen in naher Zukunft bebaut werden“, erklärt Bürgermeister Gantert. Die Gemeinde würde das Gewerbegebiet gerne in nördliche Richtung vergrößern, leider liegt diese Fläche im Hochwasserüberschwemmungsgebiet der Wutach, so dass eine Erweiterung nicht ohne weiteres erfolgen kann. Erst wenn das Land mit einer Dammsanierung der Wutach für einen zuverlässigen Hochwasserschutz sorgt, können weitere Gewerbeflächen entstehen. Eine Alternativfläche für ein neues Gewerbegebiet an anderer Stelle gibt es in Eggingen nicht. „Wir können nur in diese Richtung erweitern“, bekräftigt Karlheinz Gantert, „Wir werden nichts unversucht lasse, damit wir das Gewerbegebiet für die Zukunft erweitern können. Wir müssen hier langfristig denken, denn die Ansiedlung von neuen, zusätzlichen Gewerbetrieben ist für eine Gemeinde von existenzieller Bedeutung.“