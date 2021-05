Die neuen Flächen im aktuellen Bauabschnitt Markwiesen/Markäcker sind bereits alle vermarktet. „Wir freuen uns über die große Nachfrage nach unseren Gewerbegrundstücken“, erklärt Bürgermeister Georg Eble und lobt auch die Arbeit des Gemeinderates, „ es braucht Mut und Weitsicht um ein Gewerbegebiet in diesem Umfang auszuweisen.“ Doch die Nachfrage bestätigt diese zukunftsweisende Entscheidung des Gremiums. Bald werden die ersten Gebäude auf der Erweiterungsfläche entstehen. Es siedeln sich Firmen an, die bereits einen Standort bei uns haben und ihr Unternehmen erweitern wollen, aber auch Firmen aus der ganzen Umgebung“, verrät der Rathauschef. Die Gemeinde Wutöschingen, die sich immer mehr als aufstrebendes Kleinzentrum im Wutachtal zeigt, wird für viele Unternehmen als Standort zunehmend interessanter und rüstet sich mit seinem großen Gewerbepark für die Zukunft.

Horheim (sho) Als der symbolische Spatenstich für die aktuelle Erweiterung Markwiesen-Markäcker 2 Ende des Jahres 2018 erfolgte, standen bereits mehr als ein Dutzend Unternehmen auf der Interessentenliste für ein Baugrundstück. Viele weitere folgten und zwischenzeitlich musste die Gemeinde Wartelisten führen. Jetzt sind die Erschließungsarbeiten nahezu abgeschlossen. Die ersten Bauanträge werden bereits bearbeitet. Das 20 Hektar große Baugelände schließt sich direkt an den Gewerbepark und den ersten Bauabschnitt Markwiesen/Markäcker an. Um den wachsenden Verkehr zu regeln, erhält das Gebiet einen direkten Anschluss an die B 314. Dieser neue Verkehrsweg kann auch durch die bereits angesiedelten Betriebe im gesamten Gewerbepark genutzt werden und entlastet damit den Knotenpunkt Horheim erheblich. Ohne diese direkte Anbindung an die Bundesstraße wäre eine Erweiterung des Gewerbegebietes nicht möglich gewesen, die bisherige Zufahrt würde kollabieren“, so Bürgermeister Georg Eble.

Horheim – Der Gewerbepark im Wutöschinger Ortsteil Horheim floriert. Mehr als 30 Unternehmen haben sich bereits dort angesiedelt, wo 1972 mit dem ersten Spatenstich für die Firma MBH (Metallbeschichtung Horheim) das gewerbliche Baugebiet Untergrün/Graswies entstanden ist. Dieser erste Bauabschnitt war acht Hektar groß, inzwischen hat der Gewerbepark eine stolze Größe von 34 Hektar erreicht.

Die Gemeinde Wutöschingen gilt als Heimat und Ursprung der Aluminiumindustrie, zu verdanken ist das der Firma AWW, die in der Ortsmitte von Wutöschingen beheimatet ist und in der Region zu den größten Arbeitgebern zählt. Viele aluminiumbearbeitende und verarbeitende Firmen zieht es deshalb in den Horheimer Gewerbepark, von dem inzwischen Aluminiumprodukte in alle Welt exportiert werden. Aber auch immer mehr andere Unternehmen siedeln sich gerne in dem wachsenden Gewerbegebiet an.

Die verkehrsgünstige Lage, aber auch die gute Zusammenarbeit und Unterstützung der Gemeindeverwaltung wird von den Unternehmern sehr geschätzt und die Nachfrage nach Grundstücken ist sehr groß. Zu den größten Arbeitgebern im Gebiet gehören die Firmen alfer, Stobag und Schilling Engineering.