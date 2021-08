von Yvonne Würth

Die Sportvereinigung Wutöschingen freut sich über die Unterstützung für die neue Lüftungsanlage, welche über ein Crowdfunding finanziert wurde. Mit den Einnahmen des Bezirkspokalspiels möchte der Verein nun die Flutopfer in Grimmelshofen unterstützen und weist darauf hin, dass die erhaltenen Spenden des Crowdfundings nicht davon berührt wurden.

Neue Lüftungsanlage

Bereits vor 21 Jahren war die Lüftungsanlage im Speicher des Vereinsheims der Sportvereinigung Wutöschingen eingebaut worden. Damit sollten die Nassräume und Umkleideräume vor Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden geschützt werden, außerdem konnte während der Pandemie der nötige Luftaustausch ermöglicht werden. Die neue Lüftungsanlage ist mit einer Wärmerückgewinnung konzipiert und entspricht dem Stand der heutigen Technik.

Durch die Wärmerückgewinnung wird eine Energieeinsparung von 70 Prozent erzielt, damit auch eine CO 2 -Einsparung bei der Heizungsanlage. Im Rahmen eines Crowdfundings bei der Volksbank Klettgau-Wutöschingen wurde als Ziel 10.000 Euro angesetzt. Die Kosten der Lüftungsanlage inklusive Installation belaufen sich auf 16.000 Euro. Ziel war, die Anlage mit Spenden sowie zusätzlichem Eigenkapital finanzieren zu können. Beisitzer Christof Büche ist Ansprechpartner im Bereich Sponsoring. Ende Juli wurde das Projekt erfolgreich beendet, es kam eine Summe von 12.006 Euro zusammen.

„Wir freuen uns sehr über die zahlreichen Spenden für die Lüftungsanlage“, erklärt der Vorsitzende Karl-Heinz Silbereis im Gespräch. Die Anlage wurde in den letzten Tagen eingebaut, am vergangenen Wochenende startete die Fußball-Saison wieder und die Sportvereinigung Wutöschingen erzielte einen sehr guten Start mit dem 1:0 gegen den FC 08 Bad Säckingen durch Patrick Budde.

Spende für die Flutopfer

Am Donnerstag, 15. Juli, war der bis dahin unscheinbare Mühlebach in Grimmelshofen nach Starkregen über die Ufer getreten, hatte seinen Weg über die B314 durch den Ort gefunden und dabei seine Spuren hinterlassen. Außerdem hatte der Regen am Friedhofsberg weitab vom Bach für Überschwemmungen gesorgt. Der Vorsitzende Karl-Heinz Silbereis von der Sportvereinigung Wutöschingen wollte den Flutopfern im Stühlinger Ortsteil Grimmelshofen helfen und schlug vor, die Einnahmen für das Spiel um den Bezirkspokal zu spenden.

Die neue Lüftungsanlage für die Nassräume und Umkleideräume im Vereinsheim wurde eingebaut und entspricht nicht nur dem aktuellen Stand der Technik, sondern bringt auch Einsparungen für die Heizanlage durch die Wärmerückgewinnung, freut sich der Vorsitzende Karl-Heinz Silbereis von der Sportvereinigung Wutöschingen. | Bild: Yvonne Würth

Der FC Rot-Weiß Weilheim hatte sich einverstanden erklärt. So konnten nach einer Aufstockung des Betrags durch die Sportvereinigung Wutöschingen ein stattlicher Betrag von 750 Euro an das Spendenkonto der Stadt Stühlingen überwiesen werden. „Wir waren so froh, dass uns geholfen wurde und wollten auch helfen“, erläuterte der Vorsitzende Karl-Heinz Silbereis. Und der Vorsitzende Heiko Kaiser ergänzte: „Aber wir wollten klar stellen, dass wir dafür nicht die Spenden für die Lüftungsanlage angerührt hatten.“