von Yvonne Würth

Einen Großteil ihrer Lebenszeit hat Frieda Schlatter mit ihrem Hobby Judo verbracht. Nach 44 Jahren als Trainerin und im Vorstand des Judo-Zentrums Wutöschingen nahm sie Abschied und blickt zurück. Beim Gespräch mit dieser Zeitung erinnert sich Frieda Schlatter an die Anfänge: „Mit unseren Kindern Peter und Susi haben mein Mann Rolf und ich mit Judo angefangen, erst in Tiengen, später mit dem eigenen Verein in Wutöschingen. Die regelmäßigen Meisterschaften am Sonntag waren schon eine Herausforderung für die Familie“, erklärte Frieda Schlatter rückblickend und sagt schmunzelnd, dass ihr da eigentlich gar nichts anderes übrig blieb, als aktiv mitzumachen.

Beim Training des Judo-Zentrums Wutöschingen am Mittwochabend (von links): Trainer Clemens Schulmeister, Elena Büche, Vorsitzender Dirk Büche, Fred Böttcher, Philipp Weißenberger. | Bild: Yvonne Würth

Auf das sportliche Hobby Judo stieß sie zuerst als Elternteil. Davon überzeugt, engagierte sich die ganze Familie stark. Tochter Susanne Schlatter, Rektorin an der Hohenlupfenschule Stühlingen, war 18 Jahre lang Vorsitzende des Vereins. Sohn Peter Schlatter, Gymnasiallehrer, wurde Europameister. Rolf Schlatter ist wie seine Frau Frieda Gründungsmitglied, er war fünf Jahre lang im Vorstand aktiv und ist noch immer Trainer im Verein.

Der Kampfsport Judo Die Übersetzung von „Judo“ bedeutet sanfter oder flexibler Weg. Die japanische Kampfsportart Judo wurde von Kan Jigor ab den 1880er Jahren entwickelt, er schuf eine Symbiose aus alten Jiu-Jitsu-Stilen. Dahinter steht das Prinzip „Siegen durch Nachgeben“, ähnlich dem Minimalprinzip. Heute wird Judo in mehr als 150 Ländern ausgeübt und ist damit die am weitesten verbreitete Kampfsportart der Welt. Vereine bieten Judo bereits für Kinder ab drei Jahren an, der spielerische Übergang zu judospezifischen Formen ist dabei fließend. Wegen seines Facettenreichtums kann Judo bis ins hohe Alter aktiv praktiziert werden. Judo ist nicht nur ein Weg zur Leibesertüchtigung, sondern darüber hinaus auch eine Philosophie zur Persönlichkeitsentwicklung, dazu gehört auch das gegenseitige Helfen und Verstehen zum beiderseitigen Fortschritt und Wohlergehen.

Die Aufstellung ihres überaus großen Engagements ist lange: Frieda Schlatter war Gründungsmitglied des Judo-Zentrums Wutöschingen am 14. Mai 1977. Nachdem sie im ersten Jahr als Schriftführerin aktiv war, engagierte sie sich von 1979 bis 2019 als Trainerin. Sie hat im November 1979 die Übungsleiterausbildung absolviert, anschließend den Grundlehrgang und den Prüfungslehrgang. Die Kyu-Prüfer-Lizenz erlangte sie 1986. Den 2. Dan erlangte sie 1997, den 3. Dan 2002. Sie engagierte sich als Kreiskampfrichterin (1985), Bezirkskampfrichterin (1988), Landeskampfrichterin (1990) und Gruppenkampfrichterin (1993). Ihren ersten Einsatz hatte sie 1985 beim Badenpokal in Wutöschingen, den letzten Einsatz 2004 bei der Süddeutschen U15w in Nürtingen, insgesamt hate sie 215 Einsätze auf der Matte als Kampfrichterin absolviert.

Die japanische Kampfsportart Judo (übersetzt sanfter Weg) ist die am weitesten verbreitete Kampfsportart und kann vom jüngsten bis ins höchste Alter aktiv praktiziert werden. | Bild: Yvonne Würth

Von 1995 bis 2001 war sie Mädelreferentin des Bezirks 2 für den Badischen Judo-Verband. Im Vereinsvorstand engagierte sie sich von 1999 bis 2003 als zweite Kassiererin und von 2003 bis 2021 als erste Kassiererin. Seit 2002 ist sie Ehrenmitglied, damals wurde das 25-jährige Vereinsbestehen gefeiert. Dann war es an der Zeit für eine Pause.

Fred Böttcher und Philipp Weißenberger vom Judo-Zentrums Wutöschingen zeigen beim Training in der Alemannenhalle Wutöschingen, wie das Prinzip Siegen durch Nachgeben funktioniert. | Bild: Yvonne Würth

In der diesjährigen Hauptversammlung des Judozentrums wurde der Vorstand neu gewählt mit dem Vorsitzenden Dirk Büche (seit 2017), Stellvertreter Michael Haas, Kassiererin Mona Brachlow, Schriftführerin Elena Weißenberger, den Beisitzern Christian Kromer und Philipp Weißenberger sowie den Kassenprüfern Fabienne Morath und Christian Schalk.

Trotz des vollen Körpereinsatzes gibt es nur selten Verletzungen. | Bild: Yvonne Würth

Verabschiedet wurden in der Versammlung die langjährigen Vorstandsmitglieder Hans Siehler (25 Jahre Kassenprüfer), Sybille Tröndle (zwölf Jahre Beisitzerin) und Doris Jäger (zehn Jahre Kassenprüferin). Aufgrund der Zwangspause während der Pandemie soll für 2021 kein Mitgliederbeitrag erhoben werden. Dies haben die Anwesenden in der Hauptversammlung einstimmig beschlossen. Der Vorsitzende Dirk Büche ist unter Telefon 07746/92 86 05 und per E-Mail (dirk.bueche@gmx.de) zu erreichen. Die Vereinsinternetseite: www.jz-wutoeschingen.de