Ohne Frage, die in den 1970-er Jahren entstandene Sportanlage der Spvgg Wutöschingen ist in die Jahre gekommen. Hartplatz und Rasenplatz sind ebenso dringend sanierungsbedürftig, wie die Leichtathletikanlage für den Schulsport, auf der seit Jahren Unkraut sprießt. Da ist es eine glückliche Fügung, dass der Antrag der Gemeinde zur Förderung der Komplettsanierung vor gut einem Jahr bewilligt wurde. Rund eine Million Euro an Bundesmitteln fließen nun in dieses Projekt. Startschuss für die umfangreichen Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten soll im Frühjahr 2022 sein, die Kostenberechnung der Landschaftsarchitekten Burkhard und Sandler aus Hohentengen liegt inzwischen allerdings bei 1,5 Millionen statt der 1,1 Millionen, von denen bei Antragsstellung noch ausgegangen wurde. Der Ball soll dann auf dem Rasenplatz im Spätsommer 2023 wieder rollen.

Die Maßnahmen

„Die Zeit war überreif für eine Sanierung, nun ist es eine gute Lösung geworden. Wir sind sehr froh, dass dieses Thema nun angegangen wird. Sechs bis sieben Mal beschäftigte sich der Gemeinderat damit“, erklärt Bürgermeister Georg Eble im Gespräch mit dieser Zeitung. Aus dem Hartplatz soll ein Kunstrasen mit komplett neuem Unterbau werden, der Rasenplatz wird einschließlich neuer Be- und Entwässerung komplett neu angelegt, die Leichtathletikanlage für den Schulsport wird mit einer 400 Meter Kunststoffbahn versehen, Kugelstoß-, Weit- und Hochsprunganlage werden ebenfalls neu gebaut. Der Geräteschuppen bei der Tribüne wird abgerissen und durch einen neuen Schuppen ersetzt.

Der Bürgermeister räumt ein, dass es beim Thema Kunstrasen Bedenken in Reihen des Rates gab. Nachhaltigkeit und Entsorgung nach etwa 15 Jahren wurden diskutiert. „Es gibt die Tendenz zum Recycling für den Kunstrasen, das Granulat besteht aus einer Kork-Quarzsand-Mischung“, erklärt Georg Eble. Die Entwässerung erfolgt über eine Versickerungsmulde auf der anderen Seite der Hauptstraße oberhalb der Wutach. L-Steine sollen für eine kleine Stehltribüne verlegt werden, Parkplätze werden frisch gebaut. Die vier Kunststoffbahnen umrunden den Rasenplatz.

Abgespeckt wurde in den Bereichen hinter den Toren. Nur der Anlauf für den Weitsprung erhält einen Kunststoffbelag, um die anderen Bereiche der Anlage wird Rasen angesät. Die Leichtathletikanlage werde fast ausschließlich dem Schulsport zugutekommen, auch der Kunstrasen steht der Schule dafür zur Verfügung betonte Eble. Er kann sich auch die Nutzung durch andere Vereine, wie beispielsweise den Turnverein, vorstellen. Der Bürgermeister betont: „Voraussetzung für diesen Zuschuss ist, dass wir eine erweiterte Nutzung der Anlage möglich machen!“

Zukunftsmusik sei derzeit der Ausbau zu einem Sportpark, der allen Einwohnern zur Verfügung stehen und den Freizeitwert steigern soll, erklärt der Schultheis. Rund um die Sportanlage sollen zum Beispiel ein Beachvolleyball-Feld, Geräte für Gymnastik, ein Zugang zum Neubaugebiet mit Sportpfad entstehen. Eble spricht von Stufen zur Wutach, um im Fluss baden zu können. Gedacht ist ebenfalls an eine Reparaturstation für Fahrräder, weil hier ein Stück des Südschwarzwald-Radweges verläuft.

Der Kostenvoranschlag

Im Laufe der Planungen sind die Kosten für die Sanierung der Sportanlage deutlich gestiegen. Noch im vergangenen Jahr gingen Verwaltung und Verein von 1,1 Millionen aus, bei den Haushaltsberatungen im Januar waren es schon 1,3, in der Hauptversammlung der SpVgg Wutöschingen im September sprach der Bürgermeister von rund 1,5 Millionen. Der Zuschuss, auf dessen Freigabe die Gemeinde noch wartet, beträgt 981.000 Euro, der Sportverein soll sich mit 100.000 Euro an der Finanzierung beteiligen. Der Neubau des Kunstrasens wird mit 697.000 Euro veranschlagt, für den Schulsport sind 550.000 Euro in der Kostenberechnung, die Sanierung des Naturrasens wird rund 219.000 Euro kosten.

Der Zeitplan

Nach dem augenblicklichen Zeitplan können die Arbeiten im Frühjahr 2022 beginnen. Läuft alles reibungslos, soll der Kunstrasen bereits im Juni für den Trainings- und Spielbetrieb freigegeben werden. Gleich im Anschluss wird mit der Sanierung des Rasenplatzes begonnen, im Oktober 2022 sollen sie schon abgeschlossen werden. Dann muss der Platz fast ein Jahr gesperrt werden. Zum Rundenstart der Saison 2023/24 soll der Ball hier rollen. „Ob wir die sanierte Sportanlage offiziell mit einem Fest eröffnen können, hängt vom Thema Corona ab“, macht Bürgermeister Eble deutlich, dass es für solche Überlegungen zu früh ist. Ganz abschreiben will er das aber nicht. Dann könnten Schule, Verein und Gemeinde mit der Bevölkerung diese runderneuerte und moderne Sportstätte feiern.

Karl-Heinz Silbereis, Vorsitzender Sport bei der SpVgg Wutöschingen. | Bild: Edinger, Gerald