von Sandra Holzwarthwaldshut.redaktion@suedkurier.de

Die Sanierung des Fußballplatzes der Spielvereinigung Wutöschingen (SpVGG) und der angrenzenden Schulsportanlage des Ortes ist in Teilen bereits umgesetzt. Sie liegt aber derzeit wegen der Wetterbedingungen buchstäblich auf Eis. Möglich wurden die umfangreichen Erneuerungen durch Mittel aus dem Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ in Höhe von 990.000 Euro.

Das Förderprojekt Die Gemeinde Wutöschingen hatte sich im Jahr 2019 erfolgreich für die Bundesfördermaßnahme „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ beworben. Fast eine Million Euro aus Bundesmitteln werden in Fußballplatz und Schulsportanlage investiert, rund 700.000 Euro zahlt die Gemeinde aus eigener Kasse, um das Gesamtprojekt zu verwirklichen. Der Kunstrasenplatz wurde bereits fertiggestellt, der Naturrasenplatz und die Schulsportanlage folgen im Frühjahr 2023.

Vor fast genau drei Jahren brachte der Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner (CDU) die gute Nachricht der Förderzusage aus dem Bundestag persönlich zu Bürgermeister Georg Eble nach Wutöschingen. Nun wollte er sich bei einem Besuch vor Ort von den Fortschritten des Projektes überzeugen.

Gemeinsam mit Bürgermeister Eble besichtigte Schreiner den neu angelegten Kunstrasenplatz, der bereits in Betrieb genommen wurde. „Die Schulsportanlage und der Naturrasenplatz werden angelegt, sobald es wieder wärmer wird“, erklärt Bürgermeister Eble. Während der Rasen dann erst wachsen muss, kann die Schulsportanlage bereits im Frühjahr/Sommer in Betrieb genommen werden.

Wutöschingen Spatenstich für Großprojekt: Sportvereinigung Wutöschingen erhält neue Sportanlage Das könnte Sie auch interessieren

Felix Schreiner zeigte sich zufrieden: „Ich freue mich, wenn Förderungen von Berlin in unsere Region kommen. Dieses Projekt habe ich nach Kräften unterstützt und überzeuge mich dann auch gerne vor Ort von den Fortschritten“, sagte er. Mit dem Kunstrasenplatz ging der Politiker gleich einmal auf Tuchfühlung. Er erklärte: „Die Vereinsstrukturen fördern den Zusammenhalt unserer Gesellschaft in hohem Maße. Ich habe wirklich Freude daran, wenn ich den Erhalt der dafür notwendigen Infrastrukturen unterstützen kann.“

Bürgermeister Georg Eble betonte, wie wichtig Bewegungsangebote in der Gemeinde seien und hob hervor, dass auch die Schulsportanlage einen sehr hohen Stellenwert einnehmen werde, er sagte: „Für den Sportzug unserer Gemeinschaftsschule, aber auch für die anderen Schulen und die gesamte Region wird die Anlage ein Gewinn sein.“ Neben Laufbahn und Weitwurfanlage sind Einrichtungen für Hochsprung und Kugelstoßen geplant.

Rund 1,7 Millionen investiert die Gemeinde in dieses Projekt. „Ohne den Zuschuss wäre das niemals möglich gewesen“, betont der Gemeindechef, „wir haben die Sanierung wegen der hohen Investitionen schon lange vor uns hergeschoben und wären heute vermutlich noch nicht viel weitergekommen.“