von Yvonne Würth

Gerne besucht Pfarrer i. R. Karl Boll die Semberg-Kapelle in Schwerzen. Die Einweihungsfeier jährt sich am heutigen Montag, 12. Oktober.

Anlässlich der goldenen Primiz von Pfarrer i. R. Karl Boll im Jahr 2003 errichteten ehrenamtliche Helfer die Sembergkapelle. Der Bau sollte an die 1620 erbaute und 1967 abgerissene Schlosskapelle in Willmendingen erinnern, außerdem sollte es ein Andenken geben an die von Schwerzen und Horheim hervorgegangenen Priester und Ordensfrauen. Seit 17 Jahren betreut Konrad Wiederkehr die Kapelle, zusammen mit der Familie pflegt er regelmäßig die Anlage. Bei einem Gespräch an der Kapelle erinnerten Pfarrer Boll und Konrad Wiederkehr an den Bau der Kapelle.

Eggingen Wie verbringen Pfarrer eigentlich ihren Ruhestand? – Drei Geistliche verraten, was sie gerne tun Das könnte Sie auch interessieren

Der Semberg: Der Semberg oder Semperbuck ist eine Anhöhe bei Schwerzen. Auch wenn es keine archäologischen Untersuchungen oder Grabungen gibt, lässt sich durch Berichte schließen, dass die Lage des Sembergs eine günstige Verteidigungsposition bot, denn nach drei Seiten ist der Berg abfallend. Auch war er die beherrschende Wegverbindung über den Pass bei Bechtersbohl unterhalb der Küssaburg ins mittlere Wutachtal. Vermutet wird, dass eine Burg auf dem Semberg gestanden hat und der Weg bereits in der Jungsteinzeit genutzt wurde.

Das Innere der Kapelle: Gut zu sehen sind die beiden Putt-Engel und die Marienstatue sowie das Schönau-Wappen (Mitte), rechts befindet sich anstatt des Fensters die Schießscharte, welche auf Umwegen seit ihrem Bau 1626 von der Ringmauer des Willmendinger Schlosses ihren Weg zur Kapelle fand. | Bild: Yvonne Würth

Folgende Männer haben die Semberg-Kapelle „um Gotteslohn“ erbaut: Alwin Berger (Holzarbeiten), Karl Boll (Stifter), Emil Hausy (Planer und Errichter des Holzdaches), Eugen Hupfer (Maurerarbeiten), Gerwin Kessler (Planer, Architektur-Arbeiten), Oskar Oberle (Schreiner- und Maurerarbeiten), Egon Schröter (Schlosser, Maurer, Verglaser), Herbert Schwarz (Fliesenleger, Bodengestaltung), die Brüder Werner und Wolfgang Strittmatter (Kupferdach mit Kreuz), die Brüder Gerhard und Konrad Wiederkehr (Maurerarbeiten, Außenanlagen) sowie die Brüder Gerhard, Herbert und Ludwig Zimmermann (Maurer, Verputz- und Holzarbeiten).

Wutöschingen Beten funktioniert im Kloster Marienburg Ofteringen auch gut im Dialekt Das könnte Sie auch interessieren

Blickfänge der Semberg-Kapelle sind das Schönau-Wappen, die Schießscharte, eine Madonna und Engelfiguren: Gemäß der Schrift zum Bau der Kapelle 2003 waren bei der Einweihung Pfarrer Edgar Volk sowie Bürgermeister Georg Eble dabei. Die Kapelle wurde errichtet zur Erinnerung an die 1967 abgebrochene Franz Xaver-Schlosskapelle der Edlen von Beck und zu Willmendingen sowie zum Dank für das Geschenk der Wahl in den Priesterdienst Jesu und in Ordensberufe. Das Familienwappen der Edlen von Beck hat der Ingenieur Hans Mayer aus Waldshut beim Abbruch der Kapelle gerettet und gestiftet.

Wappen der Schönaus hängt in der Kapelle

Das Schönau-Wappen hängt an der Seitenwand. Es ist das Wappen von Maria Walburga Francisca Freiin von Schönau-Schwörstadt, Witwe des letzten Von Beck der Willmendinger Linie, Franz Anton Joseph Carl Xaver. Die Ringe sind das Zeichen für Gott und Göttliches, für Unendlichkeit, Zeichen für jeden aus Gott geadelten Christen, Zeichen für Treue und Sonne.

Die Semberg-Kapelle Fein säuberlich hielt Pfarrer i.R. Karl Boll die Daten für die Nachwelt fest. So war der Spatenstich am 25. März 2003, das Richtfest am 1. Juni und die Einweihung am 12. Oktober 2003.

Die eiserne Eingangstüre besteht ursprünglich aus zwei Türen des Kloster-Friedhofs Marienburg Ofteringen, die übereinander zusammengesetzt wurden und ergänzt von Egon Schröter. Auf einer Bronzeplatte sind seit 1715 die Namen alle Priester und Ordensschwestern aus Schwerzen und Horheim verewigt. In der Seitenwand befindet sich die Schießscharte der früheren Ringmauer des Schlosses Willmendingen mit der Jahreszahl 1626. Gerne erzählt Pfarrer Boll die Geschichte, wie diese Schießscharte schließlich ihren Weg in die Kapelle gefunden hatte. Leonhard Boll hatte sie der Nachwelt erhalten.

Wutöschingen Einblicke in einen besonderen Ort: Passionistinnen aus Polen sind seit 2009 im Kloster Marienburg Das könnte Sie auch interessieren

Die Madonna, eine Eisenguss-Statue „Mutter der Berufenen“, blieb vom einstigen Denkmal des Wohltäters Josef Intlekofer (gestorben 1813) von 1874 vom Kirchplatz erhalten. Die beiden Engelsfiguren aus der einstigen Schlosskapelle waren auf dem Speicher des Hauses Morath-Boll-Remmele aufbewahrt und von Gerhard Remmele restauriert übergeben worden. Das Baugrundstück mit dem Dietsche-Feldkreuz stammt von Horst Dietsche. Der Standort der Sembergkapelle war bei der Planung zunächst auf dem Schlossgelände vorgesehen worden.

Die Bronzetafel im Inneren der Sembergkapelle erinnert an die Priester und Ordensschwestern aus Horheim und Schwerzen seit 1715. | Bild: Yvonne Würth

1890 wurde ein Kreuzweg errichtet, 1903 wurde er erneuert, die Bilder in Emaille gearbeitet. Der heutige Kreuzweg wurde mit dem Bildstock der Familie Wiederkehr 1976 eingeweiht. Pfarrer Boll freut sich, dass beides genutzt wird: „Erfreulich, dass seit einigen Jahren an der Sembergkapelle und beim Kreuzweg junge Frauen unter anderem religiöse Treffen im Glauben gestärkt werden. Endstation ist meist am Ende des Kreuzweges oben an prähistorischem Ort.“