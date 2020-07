von Sandra Holzwarth

Die Sanierung des Rathauses Degernau soll bis Jahresende abgeschlossen und über die Sanierungsmaßnahme „Ortskern“ Degernau abgerechnet werden. Die Zeit drängt, weshalb der Gemeinderat die Verwaltung mit der Vergabe von Arbeiten in Eigenregie beauftragt hat. In der jüngsten Sitzung informierte Bürgermeister Georg Eble über die Vergaben mit einem Volumen von rund 425.000 Euro.

Wutöschingen-Degernau Die Ortskernsanierung im Wutöschinger Ortsteil Degernau ist auf der Zielgeraden Das könnte Sie auch interessieren

Die Maurerarbeiten wurden an den einzigen Bieter Bernd Grießer aus Klettgau zu einem Preis von 19.409 Euro vergeben. Der Zuschlag für die Gerüstbauarbeiten ging an die Firma Würth, Wutöschingen, als günstigster von drei Bietern mit 13.080 Euro. Für die Zimmererarbeiten hatten zwei Firmen Angebote eingereicht, den Zuschlag erhielt Georg Stoll, Wutöschingen, zum Preis von 58.167 Euro.

Wutöschingen Altes Rathaus in Degernau wird umfassend saniert Das könnte Sie auch interessieren

Die Verglasungsarbeiten werden von der Firma Isele aus Stühlingen Weizen ausgeführt. Das Angebot über 85.972 Euro war das günstigste von drei. Die Kostenberechnung bei diesem Gewerk lag bei 39.508 Euro, für doppelt verglaste Kunststofffenster. Eingebaut werden dreifach verglaste Holz-Alu-Fenster, erhöhte Sicherheitsanforderungen an die Fenster des Polizeipostens schlagen auch zu Buche. 13.345 Euro kommen als Nachtrag zu dem Angebot hinzu für durchwurfsichere Fenster und zusätzlichen Ausbau von Rolladenkästen.

Wutöschingen Wutöschingen nimmt 2018 mehr Geld ein als geplant und gibt auch weniger aus Das könnte Sie auch interessieren

Die Blechnerarbeiten wurden an die Firma Kreide, Inhaber Alexander Dörflinger aus Ofteringen, zum Preis von 7759 Euro vergeben. Die Sonnenschutzarbeiten führt die Firma Maier aus Wutöschingen aus. Kosten: 17.272 Euro. Die Firma Rufle aus Bad Säckingen erhielt den Zuschlag für die Estricharbeiten, mit Kosten von 2655 Euro das günstigere von zwei Angeboten. Drei Angebote lagen für die Schlosserarbeiten vor. Den Zuschlag erhielt die Firma Rudigier, Weilheim, zum Angebotspreis von 63.137 Euro. Die Kostenberechnung von 42.840 Euro wird deutlich überschritten, weil neue Lichtschachtgitter und neue Treppengeländer dazu kommen, außerdem der Bodenbelag für die Balkone.

Die Verputz- und Trockenarbeiten wurden an die Firma Würth aus Wutöschingen als günstigsten von drei Bietern zum Preis von 86.896 Euro vergeben. Die Elektroarbeiten wurden an die Firma Würth, Lauchringen, vergeben. Das günstigste von drei Angeboten liegt bei 34.044 Euro. Von den vier Angeboten für Malerarbeiten erhielt das von Michael Schmidt, Wutöschingen zum Angebotspreis von 10.943 Euro den Zuschlag. Die Kostenberechnung von 47.606 Euro wurde weit unterschritten, weil weniger Flächen ausgeschrieben waren, als ursprünglich geplant. Die Bodenbeschichtungsarbeiten wurden an Frank Nusser, den günstigsten von vier Bietern, zum Angebotspreis von 1792 Euro vergeben. Die Einbauküche liefert Möbel-Dick aus Lauchringen zu einem Preis von 10.625 Euro.