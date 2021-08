von sk

Am Vorabend des Hochfestes Maria Himmelfahrt hat die Pfarrgemeinde Degernau mit vielen Gläubigen in der über dem Wutachtal gelegenen Bergkirche ihr Patrozinium mit einem Festgottesdienst gefeiert. Der Patroziniumsgottesdienst in der von den vielen Kräuterbüschen wohlriechenden Kirche wurde zelebriert von Pater Manfred aus Maria Bronnen und musikalisch umrahmt von Frank Döbele zusammen mit seiner Ehefrau. Eine musikalische Überraschung hielt am Ende Schwester Klara vom Kloster Marienburg in Ofteringen bereit. Sie sang ein Weltjugendtageslied, das Papst Johannes Paul II. zugeschrieben wird. Dies schreibt die Pfarrgemeinde in einer Mitteilung.

Die Tradition

Die Kräuterbuschen werden immer zum Hochfest Maria Himmelfahrt gebunden. Nach der Weihe im Gottesdienst finden die Buschen ihren Platz dann im Haus, meist im sogenannten „Herrgottswinkel“. Fast jede Pflanze hat ihre bestimmte Bedeutung. Die Kräuterbuschen wurden auch in diesem Jahr von der Siedlergemeinschaft Wutöschingen und den Ministranten aus Degernau gebunden und nach dem Gottesdienst gegen eine Spende für die Ministrantenkasse an die Gottesdienstbesucher verteilt.