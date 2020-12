In Zeiten der Corona-Pandemie gibt es auch in Hausarztpraxen wenig Grund zum Feiern. Am vergangenen Donnerstag gab es allerdings in der Praxis von Volker Hildebrand (65) in Wutöschingen einen guten Anlass dafür. Assistenzärztin Stefanie Ruch (42) hatte am Tag zuvor die Facharztprüfung für Allgemeinmedizin geschafft. „Ich war schon aufgeregt, aber es ist gut gelaufen“, erzählt sie mit einem strahlenden Lächeln hinter der Plexiglasscheibe. Ihr Chef Volker Hildebrand ergänzt: „Sie wurde von der Prüfkommission für ihren Auftritt gelobt.“ Damit sei die letzte Hürde genommen und sie kann am 1. Juli 2021 seine Praxis in der Mangenstraße 6 übernehmen.

Die Hausarztversorgung in Wutöschingen Die Entwicklung Es gab Zeiten, da gab es in Wutöschingen drei Hausarztpraxen. Als Edmond Noller 2014 seine Kassenzulassung zurückgab und kurze Zeit später Hansjürgen Grimsehl seine Praxis aus Altersgründen schloss, war Volker Hildebrand plötzlich der einzige Dorfarzt. Bürgermeister Georg Eble blickt auf die Zeit des drohenden Ärztemangels zurück. Ärztemangel abgewendet Nachdem Stefanie Ruch in der vergangenen Woche die Facharztprüfung für Allgemeinmedizin bestand, gibt es momentan drei Hausärzte in Wutöschingen. Bürgermeister Georg Eble ist erleichtert, dass es in der Praxis von Volker Hildebrand weitergeht, wenn dieser im kommenden Jahr nach 35 Jahren Landarztpraxis in Ruhestand geht. „Es ist ein Glücksfall, dass er eine Nachfolgerin gefunden hat. Dass sie mit ihrer Familie auch noch in Ofteringen lebt, sind 100 Punkte“, freut sich Eble. Eigentlich würden der Gemeinde mit fast 7000 Einwohnern nach dem Schlüssel der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) drei Hausärzte zustehen, sagt Eble. Er sei aber froh, dass es wenigstens zwei Hausarztpraxen gibt. Steiniger Weg Mit dem Thema Ärztehaus habe sich die Verwaltung lange Zeit nicht beschäftigt, ein Haus sollte erworben und als Arztpraxis eingerichtet werden. Die Verhandlungen scheiterten, die Zeit drängte aber, da Volker Hildebrand damals der einzige praktizierende Hausarzt in der Kommune war. Die KV Freiburg versuchte, mit Adressen zu helfen. 1000 Hausärzte in Freiburg, Stuttgart und Karlsruhe wurden angeschrieben, drei antworteten ablehnend. Die Gemeinde investierte zwischen 30.000 und 40.000 Euro für eine europaweite Kampagne – ohne Erfolg. Auch ein Flyer, ausgelegt bei einer Tagung in Stuttgart, an der fast 900 Ärzte teilnahmen, fand keine Resonanz. Eine Headhunter-Agentur sollte helfen – und scheiterte. Planung des Ärztehauses In Verwaltung und Gemeinderat reifte die Erkenntnis: ohne Ärztehaus kommt kein Hausarzt. „Wir haben geplant, ohne Zusage eines Arztes“, blickt der Rathauschef zurück. Plötzlich tat sich eine Option auf, mit der niemand gerechnet hatte: Sandra Schuh (Lauchringen) praktizierte in Eggingen, war aber auf der Suche nach neuen Räumen. Der Inhaber der zwischenzeitlich in einem Container untergebrachten Apotheke machte seine Zusage zum Umzug ins Ärztehaus aber davon abhängig, dass in der Kommune zwei Hausärzte praktizieren. „Man muss auch mal Glück haben, jetzt haben wir zwei Hausärztinnen“, zeigt sich Eble erleichtert. Unterstützung bei Anträgen Wie der Bürgermeister erklärt, habe die Verwaltung sowohl Sandra Schuh als auch Stefanie Ruch bei Anträgen für Zuschüsse unterstützt. Es gibt Zusagen für jeweils 30.000 Euro aus der Landesförderung für niedergelassene Landärzte, 80.000 Euro kommen für beide Ärztinnen aus dem Programm „Ziel und Zukunft der KV Baden-Württemberg für die Niederlassung und Anstellung von Ärzten im Südwesten, erklärt der Rathauschef.

Weil Arzthelferin Anita Stüber auch einen Termin in der Breisgau-Metropole Freiburg hatte, machten sich die beiden Frauen von Wutöschingen aus gemeinsam auf den Weg dorthin. Zwei Prüfer und ein Vorsitzender saßen Stefanie Ruch am Mittwochnachmittag bei der Bezirks-Ärztekammer in Freiburg gegenüber – nach einer halben Stunde war es geschafft. Vor einigen Jahren stand Stefanie Ruch noch als Pharmazeutisch-Technische Assistentin in einer Blumberger Apotheke, nun ist sie Fachärztin für Allgemeinmedizin. Sie hat den Schritt nie bereut, erst nach ihrer Ausbildung das Medizinstudium zu beginnen: „Meine Lebenserfahrung war ein Vorteil, ich habe bewusst die Entscheidung getroffen, etwas Neues anzufangen“, erzählt die frischgebackene Ärztin.

Als sie 2017 als Assistentin nach Wutöschingen kam, fühlte sie sich gleich wohl: „Es macht Spaß und es ist ein tolles Team“, sagte sie. Bis die zweifache Mutter „Ja“ zum Angebot von Volker Hildebrand sagte, seine Praxis zu übernehmen, verging ein Jahr. Sechs Monate war sie zur Weiterbildung in der Praxis von Peter Haarmann und Stefanie Kau in Stühlingen, danach kehrte sie zurück und bereitete sich auf ihre Facharztprüfung vor. „Mit zwei Kindern war das in den vergangenen Wochen nicht immer einfach“, erzählt sie im Gespräch mit dieser Zeitung.

„Ich hätte nicht gedacht, dass sie Ja sagt“, gesteht ihr Chef Volker Hildebrand. Stefanie Ruch konnte sich mit zwei Kindern eher eine feste Anstellung vorstellen, nicht die Übernahme einer alteingesessenen Hausarztpraxis. Schon Hildebrands Vater war als „Dorfarzt“ hier tätig. Je länger Stefanie Ruch hier war, desto mehr freundete sie sich mit dem Gedanken an, die Praxis zu übernehmen. „Es war ein Prozess bis zur Entscheidung“, erzählt sie. „Am 1. Dezember 1985 habe ich als Hausarzt hier begonnen, am 1. Juli 2021 tauschen wir nun die Rollen“, freut sich Hildebrand, die Nachfolge selbst geklärt zu haben. Um die Formalitäten in Ruhe vorzubereiten, haben die beiden Ärzte einen „Puffer“ bis zur endgültigen Übergabe vereinbart.

Umbau

Die beiden letzten Juni-Wochen wird die Praxis für Umbau- und Renovierungsarbeiten geschlossen sein. „Danach gibt es den Rollentausch: Stefanie Ruch ist die Chefin und ich der angestellte Arzt“, erklärt Volker Hildebrand. Die neue Fachärztin freut sich sehr, dass Deniz Caliskan und Anita Stüber als Medizinische Fachangestellte im Team bleiben.

Dazu gehört derzeit auch Ann-Kathrin Dorn, die ihre Ausbildung in der Facharztpraxis absolviert. Zwei weitere Mitarbeiterinnen mit dieser Ausbildung sollen noch dazukommen. Volker Hildebrand wird seine Kollegin auch über den 1. Juli hinaus unterstützen. „Ich werde versuchen zu helfen, wie lange, das Entscheiden wir gemeinsam“, sagt Hildebrand, der sich freut: „Stefanie ist ein Glücksfall, sehr kompetent und jetzt mit Prüfsiegel.“