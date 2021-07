von Sandra Holzwarth

Die Kreisstraßenbrücke über die Wutach zwischen Horheim und Schwerzen (K 6566) ist für den Verkehr wieder freigegeben. Seit gestern Mittag können sämtliche Fahrzeuge wieder den kürzesten Weg zwischen den Wutöschinger Ortsteilen Horheim nach Schwerzen oder andersherum nehmen.

In den vergangenen zwölf Monaten war die Brücke erneuert worden und lediglich Radfahrer und Fußgänger konnten auf der verbliebenen und für die Bauzeit mit einem Überbau gesicherten Radbrücke über die Wutach gelangen. Der Kraftverkehr musste während der Bauzeit umgeleitet werden.

Ein Jahr lang war die Kreisbrücke über die Wutach zwischen Horheim und Schwerzen für den Verkehr gesperrt. Seit gestern gilt wieder freie Fahrt für alle. | Bild: Holzwarth, Sandra

Bereits am Tag vor der Verkehrsfreigabe trafen sich Landrat Martin Kistler, Bürgermeister Georg Eble, der Leiter des Straßenbauamtes Bruno Hilbert sowie Vertreter des beteiligten Firmen am neuen Bauwerk und zeigten sich über den Verlauf der Bauarbeiten und die punktgenaue Verkehrsfreigabe sehr zufrieden.

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr trafen sich dieselbe Gruppe zum Start der Brückensanierung am selben Ort. „Trotz einiger Widrigkeiten, wie dem frostigen Winter, der die Arbeiten für einige Zeit zum Erliegen brachte, konnte der Zeitplan exakt eingehalten werden“, erklärte Landrat Kistler und bedankte sich bei den Vertretern der verantwortlichen Firmen dafür.

Wutöschingen Kreisstraßenbrücke über die Wutach zwischen Horheim und Schwerzen wird am 2. Juli freigegeben Das könnte Sie auch interessieren

Er gab noch einmal einen kurzen Überblick über die Brückenbauarbeiten, bei der die Fundamente erhalten blieben und der Überbau und die Kappen erneuert worden sind. „Wir sind froh, dass nur der Überbau, nicht aber die Fundamente und Widerlagen abgebrochen werden mussten, so blieb der Eingriff in die Wutach minimal“, betonte Kistler. Sein Dank ging auch an die Gemeinde, derer Einsatz es zu verdanken ist, dass die gemeindeeigene Radbrücke abgetrennt wurde und erhalten blieb. „Für Fußgänger, Radfahrer und vor allem auch für die Grundschüler aus Schwerzen blieb diese wichtige Verbindung erhalten.

Die Finanzierung

Auch bei der Finanzierung hatte die Gemeinde Wutöschingen ihr Scherflein beigetragen und die Kosten für die Einhausung der Radwegbrücke in Höhe von 26.000 Euro übernommen. Rund 1,5 Millionen kostet den Landkreis die neue Brücke. „Rund die Hälfte der Kosten konnten wir mit Fördermittel decken“, erklärt der Landrat. Wutöschingens Bürgermeister Georg Eble bedankte sich beim Landratsamt und den beteiligten Firmen für die tolle Zusammenarbeit.

Stühlingen Noch keine bleibende Lösung für Stühlinger Stadtbibliothek in Sicht Das könnte Sie auch interessieren

Der Frust der Bürger ist in der letzten Zeit gewachsen und entsprechend froh zeigte sich der Rathauschef über die Brückenfreigabe. „Die lange Bauzeit hat gezeigt, dass die Kreisbrücke eine sehr wichtige Verbindung ist, nicht nur für Wutöschingen, sondern auch für viele Menschen aus den Nachbargemeinden, die diese Verkehrsader häufig nutzen.“

Andreas Peter vom Ingenieurbüro Breinlinger sprach von einem spannenden Projekt: „Die Tatsache, dass der Unterbau erhalten werden konnte, war bei diesem Bauwerk ein großer Vorteil. Eine neue Gründung im Wasser gestaltet sich sehr aufwändig.“ Matthias Moser, Mitarbeiter der Firma Schleith, betonte, dass die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten die Einhaltung des Zeitplanes trotz teilweise schwieriger Wetterbedingungen möglich machte.

Die Erdarbeiten um die Brücke herum werden in Kürze fertiggestellt. Eine zweitägige Sperrung wird noch einmal nötig, um letzte Bohlen einzusetzen, danach heißt es dann aber stets frei Fahrt auf der neuen Wutachbrücke.