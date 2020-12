von Sandra Holzwarth

Die Kommunalbau Wutöschingen GmbH wird aufgelöst. Diesem Beschlussvorschlag der Verwaltung und des Aufsichtsrats stimmte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zu. Auch der Beschluss zur Ablösung des Schweizer-Franken-Darlehens von 979.000 Schweizer Franken durch die Kommunalbau erging einstimmig. Seit Jahren sind die operativen Geschäfte eingestellt, das 18-Familien-Wohnhaus in Horheim 2011 verkauft. Einzig eine negative Kursänderung hielt die Gesellschaft am Leben.

Bei Ablösung des Schweizer-Franken-Darlehens drohte in den vergangenen Jahren ein Währungsverlust, weshalb der Kredit immer wieder verlängert wurde. Da auch in den nächsten Jahren keine deutliche Änderung beim Kursgefüge zu erwarten ist, hatte die Verwaltung eine Ablösung des Darlehens und die Liquidation der Gesellschaft vorgeschlagen. „Der Währungsverlust ist nach wie vor hoch, aber eine deutliche Änderung ist beim Kursgefüge nicht zu erwarten. So fallen weiterhin jährlich Kosten an, die den verbleibenden Anteil unserer Gemeinde als Gesellschafterin bei einer Auflösung der Kommunalbau GmbH schmälern, deshalb sollte das Schweizer-Franken-Darlehen abgelöst und die Auflösung der Kommunalbau GmbH eingeleitet werden“, so Bürgermeister Georg Eble.

Der Aufsichtsrat der Kommunalbau hat in einer Sitzung entsprechende Beschlüsse gefasst. Trotz Währungsverlust kann die Kommunalbau mit einem Plus abgewickelt werden. Die Bilanzsumme der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 beträgt 1.268.669 Euro. Abzüglich der Verbindlichkeiten von 904.796 Euro aus dem Darlehen bleibt der Kommunalbau ein Gewinn von 363.873 Euro, mit dem der aktuelle Währungsverlust von derzeit 41.723 Euro aufgefangen werden kann.

Der Gemeinderat hatte auch noch den Jahresabschluss 2019 zu billigen. Der Jahresfehlbetrag 2019 von 38.914,22 Euro besteht im Wesentlichen aus dem Währungsverlust in Höhe von 33.216 Euro, die restlichen Kosten entfallen auf Versicherungen und Steuerberatungskosten. Dieser Jahresfehlbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.