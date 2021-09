Die Kommunalbau GmbH der Gemeinde befindet sich im Auflösungsprozess. Wie bereits in den Vorjahren, lag auch im vergangenen Jahr das operative Geschäft brach. Dennoch drückt ein Kredit in Schweizer Franken weiter auf die Bilanz der kommunalen Einrichtung. Wies die Gewinn- und Verlustberechnung bereits vor einem Jahr einen Fehlbetrag von rund 35.000 Euro aus, so setzte sich dieser Trend auch 2020 fort.

Hier weist die Bilanz einen Fehlbetrag von 9500 Euro aus. Im Wesentlichen werde dieser Verlust von der Kursentwicklung des Schweizer Franken beeinflusst, die mit 4300 Euro zu Buche schlägt. Hinzu kommen Versicherungen (1800 Euro) sowie Steuerberaterkosten in Höhe von 1100 Euro.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft betrug zum Ende des vergangenen Jahres 1,26 Millionen Euro. Die Verbindlichkeiten kommen Großteils aus den Kursverlusten des Darlehns in Höhe von 979.000 Schweizer Franken, der Kredit wird deshalb abgelöst. Das Gremium stimmte den vorläufig letzten Jahresabschluss der Kommunalbau GmbH zu. „Die Kommunalbau verursacht viele Kosten und bringt nichts“, so die Meinung von Bürgermeister Eble.

Dieses Geld fehle letztlich der Gemeinde für Investitionen. Die Liquidation der Kommunalbau GmbH werde im kommenden Jahr über die Bühne gehen. Beschlossen wurde sie vom Rat bereits im Dezember 2020. Nach der Auflösung der Kommunalbau GmbH fließen 354.400 Euro in den Haushalt der Gemeinde, abzüglich der Kosten für Notar und Veröffentlichung im Bundesanzeiger, erklärte der Rathauschef.